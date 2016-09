El TSJC busca jutge per al 9-N

La magra planta judicial a Catalunya no només afecta els òrgans unipersonals de Badalona, el Vendrell o Girona, sinó també el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i en un cas tan cabdal com el procés penal del 9-N. La sala civil i penal del TSJC haurà de recórrer a un magistrat voluntari per poder formar el tribunal que jutjarà l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega per suposadament haver desobeït l'ordre del Tribunal Constitucional i no haver suspès el procés participatiu del 9-N del 2014.

Actualment, la sala civil i penal del TSJC està formada per sis magistrats: Maria Eugènia Alegret, Enric Anglada, José Francisco Valls, Jesús María Barrientos, Carlos Ramos i Núria Bassols. La minsa plantilla té la baixa de Miguel Ángel Gimeno, actual director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que serà coberta més endavant per un magistrat de carrera, quan convoqui la plaça el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

També s'ha de cobrir la vacant de Joan Manel Abril, instructor de la causa del 9-N, que ha marxat per ocupar el càrrec de president del Tribunal Superior d'Andorra. La seva plaça ha de ser ocupada per un dels tres candidats que proposi el Parlament català a l'òrgan de govern dels jutges. Per ara, no sonen noms per formar aquesta terna.

Així, tal com fixa la llei orgànica del poder judicial, Barrientos, com a president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), presidirà el judici penal del 9-N. L'acompanyarà Carlos Ramos, exfiscal i magistrat del TSJC des del 2004, proposat pel PSC, ERC i ICV i amb l'oposició de CiU i l'abstenció del PP.

Els quatre membres restants de la sala civil i penal del TSJC no poden ser el tercer membre del tribunal que jutjarà el 9-N. Bassols, pel seu càrrec recent a la Generalitat, ha estat apartada per resoldre només temes de l'àmbit civil. Anglada i Alegret també n'estan exclosos –segons la llei– perquè han resolt recursos de la instrucció del 9-N, com ara la recent denegació per arxivar el procediment per sol·licitud de les tres defenses. I Valls tampoc pot jutjar Mas, Ortega i Rigau perquè ara és l'instructor de la causa penal del 9-N que va deixar gairebé enllestida per al magistrat Abril.

Per tant, la solució tècnica i fixada per llei és que es faci una crida a magistrats de la mateixa categoria, és a dir, del TSJC, però no especialistes en la matèria, per cobrir aquesta vacant. És a dir, un magistrat o magistrada de la sala social o de la contenciosa administrativa pot oferir-se a cobrir aquesta baixa puntual. La sala de govern del TSJC ha de convocar l'oferta de la feina. El candidat escollit, a més, ha de ser el que tingui més antiguitat en l'escalafó judicial, com és habitual.

Fonts judicials detallen que la principal motivació de la majoria de jutges i magistrats que s'ofereixen voluntaris per realitzar més feina que la que tenen al seu jutjat o tribunal de l'Audiència és, fonamentalment, la retribució econòmica. En aquest cas, però, els voluntaris podien ser conscients que els tocaria el judici del 9-N.

També detallen que, habitualment, aquestes llistes de voluntaris per cobrir vacants o incompatibilitats en els òrgans judicials es confeccionen a principi de cada any judicial, que precisament s'acaba de celebrar fa unes setmanes. Un exemple clar d'aquest sistema és la baixa d'Abril, sumada a la sobtada de Gimeno d'aquest estiu, les quals s'han cobert amb el magistrat de l'Audiència de Barcelona José Carlos Iglesias, que ja estava inscrit en la llista de voluntaris. En aquest cas, els magistrats de les audiències provincials poden donar suport a les sales del TSJC per resoldre recursos, però no per formar tribunals que jutgen aforats, segons la norma vigent.

Ara, doncs, cal aclarir si ja s'ha confeccionat aquesta llista de voluntaris, qui i quants magistrats la formen i, sobretot, qui serà l'escollit o escollida per formar el tribunal del 9-N.