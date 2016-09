Colau: “Celebrem que molta gent torni ara a defensar el referèndum”

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que està disposada a seguir treballant per un referèndum sobre la relació entre Catalunya i Espanya “amb garanties” i “vinculant” que “interpel·li tota la societat catalana i no només una part”. De fet, en una entrevista a Els Matins de TV3, Colau ha celebrat que “molta gent torni ara a defensar el referèndum i digui que hem de treballar al màxim per fer-ho possible”. Al seu entendre, la sobirania de Catalunya és un tema “complex i difícil”, però hi ha “aliances possibles a Espanya”.

“És ofensiu per a molta gent dir que Espanya és irreformable”, ha dit l'alcaldessa de Barcelona, que considera que en el conjunt de l'Estat “estan canviant coses que semblava impossible que canviessin” i cal tenir una “mirada llarga i constructiva”.

Ada Colau ha defensat la necessitat de construir un nou espai polític d'esquerres “des de baix”, amb “la ciutadania com a protagonista” i que tingui el “dret a decidir a l'horitzó”. A més, ha assegurat que el seu càrrec com a alcaldessa no és incompatible amb participar en la creació d'aquest espai per canviar la forma de fer política de manera més transparent, oberta i ètica.

Colau no ha volgut entrar a valorar la crisi a Catalunya Sí que es pot, que ha assegurat que desconeix i ha recordat que es tracta d'una coalició entre partits feta per a unes eleccions en la qual Barcelona en Comú va decidir “no ser-hi”.