El president de les Corts sol·licita una reunió amb el del Senat per abordar la situació de Barberá

El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha enviat una carta al president del Senat, Pío García Escudero, en la qual li sol·licita una reunió urgent per abordar la situació de la senadora Rita Barberá, escollida per designació territorial de la cambra valenciana. Segons han informat fonts del parlament valencià la carta va ser enviada dilluns passat i en ella es justifica la petició de reunió per abordar “amb la diligència i seriositat que la ciutadania ens exigeix” la nova situació de la senadora, adscrita al grup mixt. Morera recorda i adjunta la resolució aprovada per unanimitat la passada setmana per les Corts Valencianes en la qual s'insta Rita Barberá a deixar l'acta de senadora per “salvaguardar la dignitat de la representació dels valencians i valencianes”.

L'aprovació de la moció es va produir 24 hores després que Barberá anunciara que abandonava la militància del PP arran de la investigació oberta pel Tribunal Suprem contra ella per presumpte blanqueig en el marc del cas Taula i mantenir l acta de senadora, passant al grup mixt. La petició es va aprovar durant el transcurs del debat de política general i té una especial significació en comptar amb el vot favorable del PP, que és la formació que va proposar la designació de Rita Barberá com a senadora en representació de les Corts Valencianes.