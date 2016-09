L'Audiència vol jutjar el cas Palau entre gener i abril del 2017

La Secció Desena de l'Audiència de Barcelona proposa a totes les parts que el denominat ‘cas Palau' es jutgi entre gener i abril del proper 2017, gairebé vuit anys després d'esclatar l'escàndol el juliol del 2009. Totes les parts personades, 38, representades per 30 advocats, estan citades a una reunió amb el magistrat ponent per quadrar les agendes i establir el calendari de vistes.

Segons ha comunicat el TSJC, el tribunal ha dictat una providència demana a totes les parts que acudeixin a la convocatòria amb les seves agendes professionals i l'acreditació de totes aquelles citacions prèvies que puguin coincidir amb el període inicialment proposat amb l'objectiu de, en una sola sessió, configurar el calendari adient a la disponibilitat de totes les parts.

El conegut com a ‘cas Palau' ha estat investigat pel Jutjat d'Instrucció número 30 de Barcelona. Es va iniciar l'any 2009 i ha finalitzat aquest 2016 després de diversos canvis de magistrat instructor, nombrosos recursos i vicissituds processals. Per repartiment li ha correspost l'enjudiciament a la Secció Desena de l'Audiència Provincial de Barcelona, que va tenir coneixement d'això el passat 3 d'agost. La secció desena, també per torn, ha designat ponent el magistrat Julio Hernández Pascual.

La causa fou rebuda pel tribunal el passat 2 de setembre: 65 capses amb 102 volums. Són un total de 60.784 folis, a més de la documentació de les peces separades de situació. Aquest assumpte té 38 parts processals: 16 acusats, entre ells Fèlix Millet i Jordi Montull, dues acusacions públiques, quatre acusacions particulars i/ o populars, cinc responsables civils a títol lucratiu, com CDC, i 11 entitats jurídiques com a responsables civils subsidiàries. En total són 30 les persones togades en aquesta causa (24 lletrats de la defensa, quatre acusacions populars i particulars i dues acusacions públiques).

El número d'intervinents ha obligat també a decidir canviar la ubicació per a la celebració de la vista i en aquesta ocasió serà a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, emplaçament disponible amb capacitat suficient.

La Fiscalia demana 27 anys i mig de presó per a Fèlix Millet i Jordi Montull per l'espoliació del Palau de la Música, i uns altres set i mig per a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, pel seu paper clau en el presumpte pagament de comissions il·lícites de la constructora Ferrovial a la formació nacionalista.