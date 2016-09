Pascal: “El referèndum és una línia vermella a qualsevol negociació”

La coordinadora general del PDC, Marta Pascal, ha negat aquest dimecres un canvi de posició del partit sobre la investidura del president del govern espanyol i ha deixat clar que el referèndum és una “línia vermella” fins i tot “prèvia” a qualsevol negociació.

“No estarem en cap taula de negociació on abans no hi hagi resolt el tema del referèndum. Abans de parlar hi ha d'haver un compromís inequívoc amb data i pregunta clara”, ha avisat Pascal en roda de premsa, on ha indicat que “no hi ha cap modificació, cap matís o segona interpretació possible” sobre aquesta qüestió.

D'altra banda, en preguntar-li sobre la iniciativa del PP al Congrés en defensa de la unitat i contra el referèndum, Pascal ha constatat que els populars demostren un cop més “que no entenen el que està demanant la societat i que continuen instal·lats en la dinàmica de la confrontació”.

El PP, ha continuat, segueix pensant que el procés és només “una obsessió d'uns quants”. Al seu parer, el suport popular que s'ha demostrat “requereix una solució política”, però ha lamentat que en canvi, la resposta que ve de l'Estat passi pels tribunals i per aquest tipus de propostes al Congrés.

Finalment, sobre la reflexió que està fent el grup de Catalunya Sí que es Pot al Parlament, Pascal ha dit que espera que la persona que acabi sent el portaveu continuï formant part de la “tradició catalanista vinculada a partits com el PSUC o ICV”.

Evita la polèmica amb Margall