Lloveras està convençuda que Colau consultarà l'adhesió a l'AMI “per iniciativa pròpia”

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència s'ha mostrat convençuda aquest dimecres que l'alcaldessa Ada Colau impulsarà una consulta per saber si Barcelona ha de formar part de l'AMI. Neus Lloveras ha recordat en una entrevista que s'emetrà a les 21.15 h a El Punt Avui TV, que amb la reunió mantinguda amb Colau al juliol el tema estava sobre la taula i per això li demana que, si realment hi creu, prengui la decisió “el més aviat possible. La junta de l'AMI s'hi tornarà a posar en contacte d'aquí a unes setmanes. L'entitat acaba d'impulsar la campanya “+160” per intentar sumar les adhesions d'aquells ajuntaments que encara no en formen part, per això Lloveras ha recordat a l'alcaldessa de la capital catalana que si no impulsa la consulta per iniciativa pròpia, li ho demanaran altres regidors del consistori.

Durant l'entrevista, la també alcaldessa de Vilanova i la Geltrú ha posat en valor el paper dels ajuntaments al procés independentista, i sobre la manera de culminar-lo ha reiterat, en sintonia amb l'ANC, que un referèndum vinculant és una fórmula “molt adequada” i que caldria fer-lo abans de les eleccions constituents.