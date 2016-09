El “rei” Albà canta el “Rap per la Independència”

El col·lectiu independentista El Merder2016 ha fet els darrers anuncis a l'entorn del Pregó alternatiu de les Festes de la Mercè que tindrà lloc demà a les set de la tarda a Pla de Palau.

Després del pregó de Toni Alba, convenientment vestit de Felip V, s'estrenarà el “Rap per la Independència” interpretat per grup de Terrassa Darma Rap, composat especialment per a l'ocasió. El grup està format per Mohi Lee, Aleixsandrus i Sandro el Critiko.

Aquí teniu l'enllaç de la cançó: https://m.soundcloud.com/mohi-lee/rap-per-la-independencia-darma-rap

També aquest tarda s'està difonent per les xarxes socials el darrer vídeo que protagonitza Toni Alba per cridar a tots els barcelonins a la participació. En el curt, Alba, vestit de Felip V, apareix cap per avall dins d'un quadre i demana als ciutadans de Barcelona que vagin a Pla de Palau a escoltar-lo.

L'enllaç del vídeo és el següent: https://youtu.be/qCtiMB04KFQ