Arrimadas reclama diàleg dins “les regles del joc democràtic”

La cap de l'oposició i líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, assegura en un article que publica demà dijous aquest diari que els “plantejaments” de Carles Puigdemont són una “fugida endavant” en un camí rupturista que és “més incert a cada pas”.

Arrimadas afirma que fins i tots els partidaris de la ruptura amb Espanya són conscients que el camí està ple de “paranys” i “contradiccions” que causen un retorn constant a la “casella de sortida”. “Els canvis i interrogants respecte d'aquest suposadament inamovible full de ruta omplen cada dia els diaris”, diu la cap de l'oposició en l'article.

Inés Arrimadas advoca per un diàleg “dins de les regles del joc democràtic” per solucionar els problemes “importants” dels ciutadans, en els que, al seu parer, no hi és la independència.