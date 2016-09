Sánchez convoca el Comitè Federal del PSOE

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, convocarà pel pròxim 1 d'octubre, sis dies després de les eleccions basques i gallegues d'aquest diumenge, el Comitè Federal del PSOE, on previsiblement es faran evidents les discrepàncies d'alguns dels barons socialistes i la direcció respecte a la línia estratègica del secretari general del PSOE.

El màxim òrgan del partit entre congressos haurà de fer diagnosi sobre els resultats electorals i s'espera que representants territorials com Guillermo Fernández Vara, Emiliano García-Page o Susana Díaz qüestionin l'estratègia de Sánchez i l'emplacin a buscar una alternativa al bloqueig institucional de l'Estat.

Sánchez havia promès que convocaria el Comitè Federal després dels comicis bascos i gallecs, però quedava per determinar si ho faria el cap de setmana immediatament posterior a les eleccions o esperaria a veure els moviments de la resta de formacions de cara a la conformació d'un govern. El límit de que disposen els partits espanyols per assolir una entesa expira el 31 d'octubre.

Els crítics demanaven a Sánchez la convocatòria d'aquest òrgan per poder discutir la posició del PSOE respecte a una possible investidura. Part dels barons aposten per llançar un missatge clar que els socialistes no opten a governar amb 85 escons ni estan en disposició de liderar un govern alternatiu al de Mariano Rajoy, i menys si aquesta possible alternativa passa per un suport implícit o explícit de les formacions independentistes.

Del Comitè Federal del dissabte 1 d'octubre en sortirà, doncs, la línia que el PSOE ha de seguir fins el 31 d'octubre. Quatre setmanes en què els partits espanyols poden provar d'intensificar els seus contactes per visualitzar que volen evitar uns tercers comicis. Sobre la taula, també, el lideratge de Sánchez al sí del partit, que es podria veure de nou qüestionat.