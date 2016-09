L'Audiència vol celebrar el judici del cas Palau al gener

Amb 81 anys complerts al desembre i sense antecedents penals –el Tribunal Suprem el va absoldre del delicte de tràfic d'influències en el cas de l'hotel–, Fèlix Millet, expresident del Palau de la Música, afrontarà a principi de l'any que ve el judici més important de corrupció destapat a Catalunya, en què ell és el principal acusat d'una malversació de fons públics estimada en uns 30 milions d'euros; tot i això, d'aquests, només se n'ha pogut demostrar 18 milions durant el període del 2000 al 2009, quan es va destapar aquest espoli.

La secció desena de l'Audiència de Barcelona, que per repartiment li ha tocat jutjar el cas del Palau de la Música, va comunicar ahir que vol celebrar el judici al gener i que preveu que s'allargui fins a l'abril. El tribunal és format per Montserrat Comas, presidenta; Julio Hernández, ponent, i José Antonio Lagares.

La causa ha trigat set anys a dur-se a judici pel gran nombre d'acusats i parts implicades. Per això, el tribunal ha fet una providència en què convoca pel 3 d'octubre els trenta advocats del procediment per, literalment, quadrar les agendes i poder iniciar la celebració de la vista a principi de l'any vinent. En concret, a part dels setze acusats, hi ha cinc responsables civils a títol lucratiu i onze entitats jurídiques com a responsables civils subsidiàries, que sumades fan un total de 38 parts processals personades. És una macrocausa: 65 capses amb 102 volums, que compilen 60.784 folis.

El fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled –que va investigar les sospites d'Hisenda en un control de bitllets de 500 euros i va dirigir l'escorcoll policial del Palau, el juliol del 2009, amb la incredulitat de tothom– sol·licita que Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull, siguin condemnats a 27 anys i mig de presó per haver espoliat fons públics i privats d'aquesta entitat emblemàtica amb els seus “interessos depredadors” entre els anys 2000 i 2009, a més d'altres delictes com ara tràfic d'influències, blanqueig de capital i contra la hisenda pública.

Millet i Montull van confessar una part d'aquest espoli. L'acusació popular dels veïns del nucli antic, exercida per l'advocat Àlex Solà, apuja la petició de condemna per a Millet a 37 anys de presó. En la instrucció, s'han pogut recuperar 2,4 milions, entregats al Consorci del Palau –format per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament–, i 2,5 milions a la Fundació del Palau.

A la ciutat judicial