El PP sotmetrà a votació un pacte en defensa de la unitat

El PP vol que el Congrés es pronunciï, i ratifiqui, sobre la seva oferta de pacte d'estat en defensa de la unitat d'Espanya i de la Constitució que Mariano Rajoy va plantejar als grups durant el seu debat d'investidura fallida. El grup conservador ha presentat una iniciativa que inclou la proposta que el president del govern en funcions va incloure dins la invectiva que va llançar contra el procés sobiranista durant la seva intervenció inicial per presentar el seu projecte de govern i els principals reptes econòmics, polítics i institucional que l'Estat té al davant en aquesta legislatura i entre els quals va situar en primer lloc “l'amenaça secessionista”.

La proposició no de llei insta els grups a solemnitzar el pacte que obliga els signants a respectar i defensar la unitat i “la sobirania nacional contra tot intent de referèndum de secessió d'una part del territori”. Aquest acord estatal forma part també del conjunt de compromisos que en el seu dia van firmar el PP i Ciutadans perquè els d'Albert Rivera donessin suport a la investidura del conservador. Després del fracàs de l'intent de confirmar-se a la presidència de l'executiu espanyol, els de Rajoy recullen una part de l'esperit d'aquella entesa fallida i la traslladen al Congrés, en un intent també per confrontar la proposta no només amb les forces sobiranistes i amb Podem, sinó també amb el PSOE i el seu projecte de reforma de la Constitució.

El PP justifica la iniciativa amb l'argument que el procés engegat a Catalunya “qüestiona” els pilars fonamentals de l'Estat “des de l'incompliment de la llei i la ruptura del marc constitucional i la negació de la inqüestionable realitat d'Espanya com a nació de ciutadans lliures i iguals”.

Escassa majoria