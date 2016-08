Junqueras confirma una partida per al RUI en els comptes si s'incorpora al full de ruta

Quan queden escassos dies per encetar les reunions entre el govern i la CUP per debatre la qüestió de confiança a Carles Puigdemont del 28 de setembre, ahir el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, va assegurar durant una entrevista a TV3 que una de les qüestions que hi haurà sobre la taula amb la CUP serà la viabilitat d'incorporar un referèndum unilateral d'independència (RUI) al full de ruta acordat entre JxSí i la CUP. Junqueras també va confirmar que, en cas que s'incorpori al full de ruta, es conformarà una partida en el pressupost per al RUI, fet que va permetre al vicepresident vincular el suport a la qüestió de confiança amb els comptes de l'any que ve. “D'alguna manera o altra anirà lligada”, va subratllar. Junqueras, però, va evitar pronunciar-se sobre la viabilitat del RUI i es va limitar a assegurar que és partidari de “tots els camins democràtics”.