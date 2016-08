La factura del vot electrònic serà d'un màxim de 2,3 milions

El vot electrònic per als catalans residents a l'exterior és una de les propostes estel·lars de Governació per a la legislatura. Segons la memòria econòmica que acompanya l'avantprojecte de llei imprescindible per implementar-lo, el cost de la mesura serà d'un màxim de 2,3 milions, i podria baixar fins als 265.450 euros si l'executiu es decanta per l'opció de contractar un proveïdor que faci el servei per a unes úniques eleccions. L'embrió de la llei continua els tràmits a la conselleria sense que s'hagin presentat al·legacions durant el període d'exposició pública. La definició del marc jurídic, que es manté en el paraigua i com a complement territorial de la llei electoral espanyola, és la primera d'un procés dividit en sis fases en el pla d'implementació, que preveu deu mesos per enllestir la mesura.

La Generalitat pretén posar fi d'aquesta manera a la davallada de participació que hi ha hagut en les darreres convocatòries electorals per les complicacions derivades del procediment, sobretot degudes a la dependència amb el correu postal i a problemes burocràtics amb els consolats i les ambaixades. El de l'exterior és, curiosament, un vot majoritàriament sobiranista, segons confirmaven les xifres de l'escrutini del 27-S: un 63,73% dels vots emesos a l'estranger eren per a formacions independentistes, superior a la mitjana del 47,7%.

El departament de Meritxell Borràs planteja tres opcions tècniques per al vot per internet que en determinen el cost, l'impediment pràctic més rellevant per implementar el sistema. El més barat seria contractar la votació per internet per a unes eleccions en modalitat de servei per a un sol ús. L'executiu calcula una despesa aproximada d'11,68 euros per vot, tot i que dependria del nombre final d'electors a l'exterior que optessin per aquesta via, complementària a la tradicional. Com més electors la utilitzen, més eficient és el sistema. D'acord amb la memòria econòmica de l'avantprojecte, un vot tradicional en unes eleccions oscil·la entre els quatre i els sis euros, en funció de si s'hi inclouen les subvencions que reben els partits per participar en els comicis.

Una altra opció que sospesa el govern és externalitzar el servei per a les eleccions catalanes i l'adquisició d'una plataforma permanent per a consultes populars, que implicaria un cost d'1,8 milions en quatre anys. L'adquisició de la llicència del programari per gestionar-lo des de la pròpia infraestructura n'incrementa la inversió necessària.

L'escenari més costós per a la Generalitat (podria gastar-s'hi fins a 2,3 milions per un total de quatre anys) seria l'adquisició d'una plataforma permanent tant per a les eleccions com per a les consultes populars i altres processos de participació ciutadana. La infraestructura s'allotjaria en el model TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI).

Els càlculs del govern, tanmateix, no només inclouen els costos de la tecnologia, sinó la inversió igualment necessària en l'equip humà que hi hauria de treballar, la seguretat o la comunicació que acompanyarien el procés.