Cinc detinguts en una operació antiterrorista al centre d'Anglaterra

La policia del Regne Unit ha detingut aquest divendres cinc persones i ha escorcollat diversos habitatges registrats en una operació antiterrorista al comtat de les Midlands Occidentals, al centre d'Anglaterra.

Dels cinc detinguts, dos homes, de 32 i 37 anys, han estat arrestats a la zona d'Staffordshire i els altres tres, de 18, 24 i 28 anys, a la ciutat de Birmingham, ha informat la policia. Les autoritats no han pogut precisar si aquestes detencions estan relacionades o no amb el conflicte armat a Síria.

Scotland Yard ha confirmat que els cinc arrestats són sospitosos de “cometre, preparar i instigar actes terroristes”.

Tots ells es troben retinguts en una comissaria del centre de Birmingham, on estan sent interrogats. En paral·lel, la policia registra diverses propietats a Stoke i Birmingham.

El grup especialitzat en terrorisme de Scotland Yard s'ha desplaçat al centre de la ciutat de Birmingham com a “mesura preventiva” després d'una de les detencions.

“La Policia està registrant diverses propietats a la zona de Stoke i Birmingham com a part de la investigació. Les detencions són part d'aquesta mateixa investigació i puc confirmar que no hi ha cap risc per a la població”, ha explicar un portaveu de la Policia.