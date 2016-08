Arrimadas assegura que les negociacions amb el PP són “molt complicades”

La líder de Ciutadans a al Parlament, Inés Arrimadas, ha assegurat que l'acord amb el PP per a la investidura del candidat popular, Mariano Rajoy, encara no està tancat, tot i que el termini fixat per la formació taronja per arribar a un pacte acaba aquesta nit.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Arrimadas ha reconegut que les negociacions són “molt complicades” perquè “no només es tracta d'aconseguir un pacte anticorrupció”, però s'ha mostrat convençuda que hi haurà acord si el PP assumeix les seves propostes.

La dirigent de C's a Catalunya ha subratllat que perquè la seva formació canviï de l'abstenció al sí a Rajoy, el PP s'ha de comprometre a fer reformes en termes econòmics, socials i de l'administració pública.

“Si el PP es compromet a modificar el règim d'autònoms, a millorar la vida dels autònoms, de les pimes, de l'educació i de la sanitat i a assumir les reformes anticorrupció, llavors sí que pot haver-hi acord. Si no, no n'hi haurà”, ha explicat.

“Hem de fer entendre al PP que ja no tenen majoria absoluta i que han d'assumir moltes reformes i canvis”, ha afegit.

Arrimadas ha puntualitzat que el seu partit està negociant un acord d'investidura i no de govern, ja que no volen ser en un executiu on siguin Mariano Rajoy i Jorge Fernández Díaz.

Preguntada sobre el fet que C's pacti amb un partit que té diversos dels seus membres investigats per casos de corrupció, ha defensat que la seva formació està tenint un paper “responsable i realista”. “Si no pactéssim amb partits que hagin tingut casos de corrupció no es podria formar govern”, ha dit.