El 28-S marca la represa

L'escrit d'al·legacions del Parlament al Tribunal Constitucional (TC) i la reunió entre el president Carles Puigdemont i l'esquerra anticapitalista per afrontar la qüestió de confiança del dia 28 de setembre centraran a partir de demà el focus de la represa de la política catalana. Una setmana que també estarà protagonitzada pel president Mariano Rajoy, que, de nou, intentarà ser investit president del govern espanyol, amb el suport de Ciutadans i el diputat de Coalició Canària, i sis vots afirmatius més o onze abstencions. A hores d'ara, tot fa pensar que el president del PP no serà investit en la primera volta, fixada dimecres, després del discurs del candidat dimarts a la tarda.

A Catalunya, qui intentarà aquests dies conservar el bastó de comandament és Puigdemont, per la qual cosa aquesta setmana es produirà el primer contacte entre el cap de l'executiu i dirigents de la CUP. Els antisistema ja han avançat que volen negociar la posada en marxa aquest setembre del procés constituent i la convocatòria d'un referèndum unilateral d'independència (RUI). Divendres passat, la diputada Gabriela Serra ja va dibuixar una data per a la consulta, el juny del 2017, més tard del que la mateixa formació havia avançat mesos enrere, quan apostava per fer-la al gener.

A l'altra banda de la taula, l'executiu no es cansa de repetir que el suport a Puigdemont ha d'incloure un sí al pressupost per tal de poder portar a la pràctica el full de ruta i les polítiques socials que acordin les dues bandes. La negociació en aquests termes no està exempta de risc,

ja que, tal com va avançar la CUP, el text Enfilem-nos, que conté els punts a discutir amb Puigdemont, ja té el suport del territori, mentre que, si ara s'hi inclouen els comptes, la formació està obligada a passar l'acord a l'assemblea nacional de la CUP perquè els aprovi.

A hores d'ara encara es desconeix quin serà el dia de la trobada. Fonts del govern es limiten a situar-la aquesta setmana. I mentre la CUP afronta la trobada amb Puigdemont com una negociació, fonts de l'executiu ja avisen que el contacte servirà perquè el president exposi als anticapitalistes la situació política en què es troba el país i vincularà el sí a la qüestió de confiança amb el pressupost. Si no és així, hi haurà eleccions anticipades. “La confiança no

es negocia, hi és o no hi

és”, avançava a principis d'agost la portaveu del govern, Neus Munté. D'aquesta manera, Puigdemont limitarà els temes a negociar a l'àmbit pressupostari, per la qual cosa ja té el suport del vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, amb qui encetarà la ronda de contactes polítics d'aquesta setmana. Junqueras i Puigdemont oferiran a la CUP participar en la confecció de les partides pressupostàries, sempre que primer permetin que els comptes passin el primer filtre parlamentari, el de l'esmena a la totalitat, condició que els anticapitalistes ja van rebutjar a principis de juny, quan van fer decaure els comptes i consegüentment Puigdemont va anunciar la qüestió de confiança.

Puigdemont també té previst reunir-se amb Catalunya Sí que es Pot i amb el PSC. Les dues formacions seran cridades a mantenir un contacte amb el president aquest mes de setembre per tractar el pressupost del 2017. I, finalment, qui també intercanviarà reflexions amb Puigdemont serà el representant de l'ANC, Jordi Sànchez, en vigílies de l'Onze de Setembre.

El calendari polític també comença a pressionar aquesta setmana els membres de la mesa del Parlament. Entre els principals assumptes a tractar, hi ha l'escrit d'al·legacions que la cambra catalana ha d'enviar al Tribunal Constitucional després que els magistrats decidissin anul·lar les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent aprovades pel ple del Parlament el 27 de juliol. A més a més, i de manera individual, els diputats que formen part de l'òrgan de direcció de la cambra hauran de donar explicacions sobre el vot que van emetre aquell dia. Per al vicepresident primer, Lluís Corominas, de Junts pel Sí, i els secretaris David Pérez (PSC) i Ramona Barrufet (JxSí), el termini finalitza dijous vinent. El vicepresident segon, José María Espejo-Saavedra, ja el va presentar la setmana passada a Madrid. En canvi, la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, té temps fins al dia 15 de setembre, perquè va rebre la notificació del TC dies més tard que la resta, conjuntament amb els també membres de la mesa Anna Simó (JxSí) i Joan Josep Nuet (EUiA). En aquesta segona tongada, també hi ha el secretari general del Parlament, el lletrat Pere Sol.

Fonts parlamentàries van assenyalar que a principis d'aquesta setmana ja es coneixerà la decisió de la mesa del Parlament, després que sorgissin veus, com la del diputat republicà Joan Tardà, que apostaven per bandejar el TC. Tanmateix, altres dirigents són del parer que cal esgotar totes les vies judicials per si de cas al final opten per una nova via apuntada: demanar empara al Tribunal Europeu de Drets Humans al·legant que s'ha vulnerat la llibertat d'expressió dels diputats. En cas que la mesa opti per no respondre, seria la primera vegada que el Parlament rebutja defensar-se davant del TC, fet poc probable. Sigui com sigui, el desenllaç es coneixerà aquesta setmana, quan, a més a més, La Vanguardia, va fer públic ahir que la fiscalia, en el seu escrit d'al·legacions al TC, defensa que s'obri la via penal a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, davant del que consideren un delicte de desobediència que la també diputada va cometre al juliol, quan no va evitar ni paralitzar el debat sobre les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent tal com li havia reclamat el TC.