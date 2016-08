L'ANC i Òmnium redoblen la crida a la participació l'11-S

“Cada any que hem sortit al carrer hem fet un pas més en aquest procés d'emancipació nacional”, insistia ahir el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. L'ANC i Òmnium van fer pinya ahir amb entitats com ara l'AMI, Súmate, Drets i la Plataforma per la Llengua per redoblar la crida a la participació en les manifestacions de la Diada, aprofitant una reunió del secretariat nacional de l'Assemblea al monestir de Pedralbes. Amb unes dades d'inscripció que superaven les 100.000 persones dimecres, la meitat dels que es van apuntar en els trams de la Meridiana l'any passat en la mateixa data, l'ANC i Òmnium van instar els “demòcrates” i els independentistes a omplir els carrers de Barcelona, Salt, Lleida, Tarragona i Berga per empènyer la culminació del procés.

Sànchez va parlar de la necessitat de donar un “impuls definitiu” de suport a les institucions i als càrrecs públics que estan pendents dels tràmits iniciats pel Tribunal Constitucional per l'aprovació de les conclusions de la comissió del procés constituent al Parlament. Per al president de l'ANC, el procés ha d'acabar “ràpidament” i “bé”. En espera que, la setmana vinent, actualitzin les dades d'inscrits en la primera reivindicació descentralitzada, les principals entitats sobiranistes s'envoltaven d'altres representants de la societat civil per enfortir la petició perquè la ciutadania s'activi per mantenir viva la lluita independentista al carrer. Després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi obert la porta a assistir a la convocatòria, tant l'ANC com Òmnium intenten obrir l'espectre perquè el màxim de sensibilitats polítiques i entitats civils se sentin incloses en la cita, nítidament independentista en cada convocatòria. En aquest sentit, Cuixart va focalitzar la crida a tots els partidaris de la democràcia en un context de judicialització d'un conflicte polític, i Sànchez va reiterar que l'ANC no defensa tant un referèndum unilateral d'independència (RUI) com un referèndum vinculant d'independència (RVI). Va justificar el matís pel fet que la unilateralitat no és un objectiu en si mateix, sinó una via alternativa al bloqueig de l'Estat davant la proposta d'un referèndum pactat.

La reivindicació del referèndum unilateral serà present en els parlaments que clouran l'Onze reivindicatiu, enguany amb el lema A punt, dues setmanes i mitja abans que Carles Puigdemont se sotmeti a la qüestió de confiança al Parlament i que la CUP mantingui la pressió perquè el RUI s'incorpori al full de ruta de l'executiu. Cuixart, però, va insistir en la cohesió per sobre de les diferències: “L'11-S servirà per reforçar la unitat del sobiranisme, la unitat dels demòcrates, i donar impuls a les institucions.” L'aval a la majoria independentista al Parlament és, justament, el que més recels genera a ICV, que malgrat tot assegura viure amb “normalitat” que Colau hi vulgui ser.

Contra el cansament o la desafecció independentista en vista del que aspira a ser el cinquè 11-S massiu, l'ANC i Òmnium sostenen que es mantenen vigents tots els motius que van arrossegar riuades de catalans a les manifestacions per la Diada des del 2012.