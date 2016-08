Tardà titlla de “paper mullat” l'acord de PP i C's

El número 2 d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha titllat de “paper mullat” l'acord d'investidura tancat aquest diumenge entre PP i C's.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el republicà ha apuntat que la majoria d'acords subscrits entre les dues formacions requereixen una majoria absoluta al Congrés perquè afecten lleis orgàniques. Una majoria, ha recordat, que no sumen les dues formacions.

“Tot plegat és foc d'encenalls”, ha afirmat Tardà.

Segons ell, el PP “ha comprat temps amb el paripé i el vodevil que s'ha viscut durant mesos a Madrid” i Rajoy podria arribar a la presidència després de les eleccions basques i gallegues de setembre. “La correlació de forces que surti de les eleccions basques pot ser determinant”, ha sentenciat.

El portaveu republicà ha advertit que si Rajoy finalment és investit la culpa serà dels socialistes per no haver buscat una alternativa: “El responsable que Rajoy acabi sent president és que el PSOE és covard”.

“Són políticament covards perquè prefereixen que res canviï al fet que els catalans puguem votar en un referèndum”, ha assegurat.

Tardà ha recordat que “el 2004 les esquerres van enterrar Aznar” i ha preguntat als socialistes per què no intenten fer el mateix amb l'actual líder popular.

Preguntat sobre la hipotètica convocatòria d'un referèndum unilateral d'independència (RUI) a Catalunya, ha opinat que “qualsevol modificació del full de ruta, és a dir, introduir un RUI, és legítima si es fa en seu parlamentària”.

Tardà ha vinculat aquest eventual canvi amb la qüestió de confiança a la qual se sotmetrà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al setembre.

Tardà s'ha mostrat convençut el president superarà la moció, però ha avisat que, “si no sortís bé, tots nosaltres, Puigdemont i Junqueras, hauríem de marxar cap a casa”