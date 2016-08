Rivera, “satisfet” amb l'acord d'investidura

El líder de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha expressat aquest diumenge la seva satisfacció pel pacte signat amb el PP per a la investidura de Mariano Rajoy. Segons ell, el document recull el conjunt més gran de reformes dels últims 35 anys. “Puc dir que estem satisfets”, ha assegurat.

“Mai havíem tingut un pla tan ambiciós com el que tenim damunt la taula”, ha destacat Rivera en una compareixença davant els mitjans al Congrés després de la trobada on els portaveus dels grups parlamentaris de PP i C's han ratificat l'acord. A la reunió hi han assistit Rajoy i el mateix Rivera.

Pel líder de la formació taronja, “encara que el canvi no hagi arribat al govern d'Espanya, sí que ha arribat al Parlament”. “Hem posat tot damunt la taula perquè aquest país es desbloquegi i demanar canvis; perquè torni a ser l'orgull de la classe mitjana treballadora”, ha afegit.

Rivera, que ha reconegut que falten almenys 6 escons perquè Rajoy pugui ser investit (7 si no aconseguís el suport de Coalició Canària), ha demanat a la resta de partits “que facin una oposició responsable”.

En aquest sentit, ha indicat als socialistes que de les 150 reformes pactades amb el PP, “100 les vam signar Pedro Sánchez i jo i les van avalar els militants del PSOE”.