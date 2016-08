L'acord entre PP i C's inclou un pacte per la unitat d'Espanya i el rebuig als “referèndums de secessió”

El Partit Popular (PP) i Ciutadans (C's) s'emplacen en el seu acord per a la investidura de Mariano Rajoy a defensar al unitat d'Espanya i posen per escrit el seu rebuig a qualsevol “referèndum de secessió”. Els dos partits contemplen la proposta d'estudiar la reforma constitucional en una taula de treball amb experts juristes i constitucionalistes, que podria derivar més endavant en una ponència

Al document, titulat 150 compromisos per millorar Espanya , els signants es conjuren per “defensar la unitat d'Espanya com a Nació de ciutadans lliures i iguals”.

En aquest sentit, impulsaran un “Pacte per la Unitat d'Espanya i la defensa de la Constitució, en el qual estiguin presents totes les forces constitucionalistes”. L'acord compromet els signats en la defensa de la “sobirania nacional i contra tot intent de convocar un referèndum de secessió a qualsevol part del territori nacional”.

El líder de C's, Albert Rivera, ha subratllat que l'acord sobre la unitat d'Espanya passa per assumir que “no es trosseja la sobirania” i que no se celebrarà cap consulta. Rajoy també ha volgut posar en valor el rebuig de les dues formacions a “referèndums a qualsevol part d'Espanya que pretenguin liquidar la sobirania nacional”.

Tant els populars com la formació taronja s'obren a estudiar l'“actualització” de la Constitució. Segons ha precisat Rivera, es tracta de crear un grup de treball format per experts juristes i constitucionalistes que, “si hi ha consens”, podria derivar en una ponència parlamentària.

El document també defensa un Pacte Nacional per l'Educació que obtingui “el consens de les forces polítiques, de la comunitat educativa i dels col·lectius socials. Per implementar-lo, segons el pacte, “en el primer mes de govern es constituirà una subcomissió parlamentària” al Congrés que treballi per aconseguir “un acord consensuat en el termini de sis mesos”. “Durant aquest termini i fins que s'aconsegueixi un Pacte Nacional, es congelarà el calendari d'implementació de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) en tots aquells aspectes que no hagin entrat en vigor”.

Un altra proposta és la d'implantar “una educació bilingüe i trilingüe de qualitat a l'escola pública –en funció de si es tracta d'un territori amb llengua pròpia– que garanteixi el domini de l'anglès”. Una proposta que posa en entredit el model d'immersió lingüística de l'escola catalana.

Els dos partits també han acordat revisar el sistema de finançament per “corregir-ne les insuficiències i garantir els principis d'autonomia, solidaritat i igualtat recollits a la Constitució”. Volen constituir durant el primer mes de govern un grup de treball que actuaria de forma “paral·lela” al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) “per oferir propostes sobre un nou model de finançament territorial”.

El document es desenvolupa en una quarantena de pàgines i en cinc grans eixos: creixement econòmic, competitivitat i ocupació; societat del benestar i del coneixement; transparència, regeneració democràtica i lluita contra la corrupció; enfortiment de les institucions i model territorial; i Espanya a Europa i al món.

El president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, ha valorat com les mesures més importants les que fan referència al creixement i la competitivitat econòmica, la creació d'ocupació així com mantenir els grans pilars de l'estat del benestar. Rajoy ha fet especial incidència en els reptes com el compromís amb l'estabilitat pressupostària, fixar el sostre de despesa i l'aprovació dels Pressupostos.