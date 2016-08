Un pla a mida per atraure el PSOE

L'acord firmat ahir entre PP i C's preveu un conjunt de reformes socials, econòmiques i institucionals valorades en 29.000 milions d'euros que, segons afirmen, es finançaran respectant el límit de dèficit i sense apujar impostos ni aplicar més retallades. Segons Rivera, la majoria de mesures ja les va pactar amb Sánchez a l'anterior legislatura.

Trilingüisme i pacte per l'educació

Com ja es va saber la setmana passada, el pacte defensa el bilingüisme (castellà i anglès) a l'Estat i el trilingüisme a les escoles catalanes, basques i gallegues. S'hi incorpora fer complir les sentències judicials sobre la llengua a través d'inspectors a les escoles. A més, s'estableix la creació d'un pacte per l'educació per aprovar una llei nova que substituirà la llei Wert.

Debat territorial i reforma constitucional

Proposen l'impuls d'un “pacte per Espanya” per la unitat i per la igualtat. També es defensa la reforma de la llei de finançament de les autonomies. Per altra banda, es pretén crear una taula de negociació amb experts per plantejar una reforma de la Constitució però no l'obertura immediata d'una ponència constitucional al Congrés de Diputats com volia Ciutadans.

Senat i diputacions

Es proposa una reforma del Senat per transformar-lo en una cambra territorial i reduir-ne el nombre de senadors. De tota manera, aquest canvis cal fer-los a través d'una reforma de la Constitució. Els populars s'han negat a suprimir les diputacions, com volia C's, i el pacte només arriba a la reducció de les despeses administratives.

CGPJ i elecció d'alcaldes

Es proposa canviar el sistema d'elecció del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per despolititzar-lo. Dotze dels vint membres els nomenaran els jutges, fins ara tots eren nomenats pel Congrés i el Senat. També s'estableix el compromís de promoure una reforma de la llei electoral per a l'elecció directa d'alcaldes o perquè governi la llista més votada.

Nous contractes i complement salarial

Ciutadans renuncia al contracte únic i el PP accepta reduir-los a tres tipus: indefinit, de formació i de protecció creixent. Totes dues formacions han pactat, a més, un complement salarial per a aquelles rendes més baixes a través de l'IRPF.

Revocació de l'amnistia fiscal i impostos

C's ha arrencat al PP el compromís de recuperar els diners que es van perdonar en l'última amnistia fiscal, uns 2.800 milions d'euros, que es volen destinar a educació, ocupació i ajuts socials. Se suprimeix l'anomenat “impost al sol” i, quan s'arribi a l'estabilitat pressupostària, les dues formacions es comprometen a rebaixar l'IRPF.

Dació en pagament i permisos