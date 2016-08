Santos i les FARC proclamen l'alto el foc definitiu

Amb un acte oficial a l'hotel Nacional de l'Havana, el líder màxim de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), Rodrigo Londoño, Timochenko, va ordenar als rebels la fi definitiva de les accions armades contra el govern. D'aquesta manera, va posar fi a 52 anys de guerra civil a Colòmbia, en un pas previ a l'acord de pau que s'ha de firmar entre el 20 i el 30 de setembre “a Nova York, Cartagena o Bogotà”, va dir el president colombià, Juan Manuel Santos.

El mandatari sud-americà espera reunir en un acte els altres líders polítics que hagin col·laborat “amb la pau”. Timochenko, per la seva part, ha convocat la desena conferència de la guerrilla, que se celebrarà entre el 13 i el 19 de setembre, perquè els guerrillers donin el vistiplau a l'acord de l'Havana. Amb tot, la sort definitiva del diàleg dependrà del referèndum convocat per al 2 d'octubre, dia en què els colombians votaran si accepten un pacte que ha costat quatre anys de converses a l'Havana.

El final de les accions armades anunciat per les FARC començava a les 00.00 h d'avui. Dos dies abans, havia fet el mateix el president Santos. I així callen d'una vegada els fusells d'una guerra interna que ha provocat uns 300.000 morts, la majoria dels quals eren pagesos pobres que vivien a les zones selvàtiques, el principal escenari del conflicte. “Això és la fi de la guerra.

A partir de demà [avui per al lector], les parts en conflicte posaran fi a les hostilitats. És la materialització de més de 50 anys de guerra. Però que quedi clar: la força pública seguirà perseguint els grups criminals que continuen al marge de la llei delinquint i atacant la població civil”, va expressar el mandatari en una entrevista al diari colombià El Tiempo.

L'alto el foc implica la fi de les accions militars. Però, un cop acabada la guerra, ara queda el difícil camí cap a la pau. El govern té una mica més d'un mes per convèncer els colombians que l'acord és el millor possible. Per això, haurà de revertir la campanya del no que lidera l'expresident Álvaro Uribe, al poder del 2002 al 2010, amb l'argument que la firma de la pau portarà la impunitat per als crims comesos per les FARC. “Aquest procés premia el terrorisme, ja que nega la presó

als màxims responsables dels delictes en un país amb més de 100.000 presos per delictes menors que els de les FARC”, va expressar Uribe en un discurs a la ciutat septentrional de Santa Marta. “Això és absolutament fals”, li va respondre Santos. “No hi haurà impunitat. Hi haurà sancions efectives per als responsables dels delictes més greus. N'hi ha que pretenen dir que l'única sanció és la presó amb barrots, però l'experiència internacional ens demostra que això no és així”, va comentar Santos.

Desllorigador