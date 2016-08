Acord per la unitat d'Espanya

Mariano Rajoy i Albert Rivera van segellar finalment ahir la seva aliança amb un acord d'investidura amb propostes recentralitzadores que reafirma la unitat d'Espanya i ataca frontalment el sistema d'immersió lingüística a Catalunya, i que està destinat al fracàs per la negativa del PSOE a donar-hi l'aval.

Conscients d'aquest suport insuficient (170 diputats, comptant el de Coalició Canària, sis menys que la majoria absoluta), els dos líders van fer una enèsima crida a la “responsabilitat” de Pedro Sánchez perquè faciliti la formació d'un govern en la sessió d'investidura de demà i eviti una segona repetició electoral. Rajoy farà un últim intent per convèncer el líder socialista en la reunió que mantindran avui al Congrés. El mateix president en funcions, però, va advertir que, si no és elegit aquesta setmana pel Congrés, ho tornarà a intentar més endavant, fins i tot abans que se celebrin eleccions a Galícia i el País Basc, el 25 de setembre. “Si no és possible [la investidura aquesta setmana], aquí la meva obligació és perseverar en l'intent”, va assegurar Rajoy.

El document firmat ahir, titulat 150 compromisos per millorar Espanya, preveu impulsar un “pacte per la unitat d'Espanya i la defensa de la Constitució”, que impedeixi “tot intent de convocar un referèndum de secessió de qualsevol part del territori nacional”. L'ofensiva contra la sobirania catalana inclou també la liquidació de la immersió lingüística en el sistema educatiu per la via d'implantar el trilingüisme a l'escola pública i es completa amb un control reforçat de les condicions per accedir al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), l'harmonització dels tributs propis i cedits i la creació d'una secretaria general d'unitat de mercat. També es planteja una bateria de lleis noves en àmbits en què les competències han estat transferides i, en el capítol d'infraestructures, es defensa en un pla d'igualtat el corredor ferroviari mediterrani i l'atlàntic.

Després de la firma del pacte d'investidura, a càrrec dels portaveus del grup parlamentari del PP i C's –Rafael Hernando i Juan Carlos Girauta–, Rajoy va reivindicar els 170 suports aconseguits –tot i que “insuficients”, va admetre– i va destacar que el PP “ha complert amb el seu deure”. Ara cal que moguin fitxa altres partits, hi va afegir, perquè,

si no, “Espanya no podrà recuperar la normalitat”. Per la seva banda, Albert Rivera va advertir el PSOE que “no val abstenir-se d'Espanya” i li va recordar que, dels 150 compromisos subscrits amb el PP, un centenar ja figuraven en el pacte que va firmar amb Sánchez en la legislatura anterior. Rivera va dedicar també bona part de la seva compareixença davant la premsa a lloar el paper regenerador que

ha tingut el seu partit des que va aterrar en la política estatal.