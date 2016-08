Sánchez reitera davant Rajoy el ‘no' del PSOE a la seva investidura

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ratificat aquest dilluns al president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, que els socialistes mantenen el vot en contra de la seva investidura.

Els dos líders polítics han celebrat aquest migdia una trobada al Congrés dels Diputats que ha durat menys de mitja hora. L'entrevista s'ha celebrat l'endemà de l'anunci de l'acord d'investidura entre Partit Popular (PP) i Ciutadans (C's) i un dia abans de l'inici del debat d'investidura.

En una compareixença davant els mitjans al final de la reunió, Sánchez ha explicat que la trobada ha estat curta, d'“uns vint-i-cinc minuta” i l'ha qualificada de “perfectament prescindible”. Ha precisat que Rajoy li ha presentat el pacte que ahir va tancar amb Albert Rivera però “no ha ofert res” de nou al PSOE.

“A la vista del què ha passat en les últimes hores el que veiem és un programa de govern conservador i continuista. Crec que si ja teníem raons per votar en contra de Rajoy, després de l'acord [amb C's] en tenim més”, ha sentenciat.

“No és el nostre acord, ja que perpetua les polítiques que han portat pobresa, precarietat, desigualtat i atur als espanyols”, ha reblat.

El dirigent socialista ha volgut deixar clar que “la responsabilitat que el senyor Rajoy perdi la investidura és exclusivament” del candidat popular, “per la seva incapacitat d'articular una majoria suficient que li permeti governar”. “Estem davant d'una derrota anunciada i és responsabilitat de Rajoy”, ha insistit.

Sánchez ha retret als populars que plantegin situar unes eventuals terceres eleccions al Nadal: “Es planteja un xantatge al grup i als espanyols: «Si no hi ha investidura haurem de votar per Nadal»”. “El PSOE no es doblega als xantatges”, ha avisat.