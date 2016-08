Dibuixant el procés

Pol Peiró és un pintor de Premià de Mar que –amb 22 anys acabats de fer– ja destaca en la faceta artística, concretament en el camp de la pintura abstracta. En el darrer any, però, la seva mirada pictòrica –combinada amb les seves inquietuds polítiques– l'ha portat a dibuixar en viu i en directe diferents escenes i personatges propis del procés català. “Sóc independentista des de sempre”, confessa Peiró. “Tot va començar el dia que l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, va signar el decret de convocatòria de les eleccions del 27 de setembre”, explica. Aquell dia Peiró volia ser a la plaça Sant Jaume de Barcelona, ja que s'hi havia convocat una concentració. Com que no va trobar ningú que l'hi volgués acompanyar va agafar els llapis i el paper i va baixar fins a la ciutat comtal. “Aquell dia vaig fer el meu primer dibuix d'aquesta sèrie”, explica l'artista, que a partir de llavors es va convertir en el crooner del procés a base de dibuixos.

Pel seus llapis han passat des de manifestacions i concentracions fins als líders polítics que han intervingut en tota aquesta cronologia històrica fins al dia d'avui. Artur Mas, Oriol Junqueras, Antonio Baños, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Gabriel Rufián, Muriel Casals, Lluís Llach o Jordi Sànchez són només alguns exemples dels rostres que han estat objecte de la mirada de Peiró. Com tot artista, el premianenc és dels que estan convençuts que la seva obra ha de tenir un retorn, i per això al llarg d'aquests darrers mesos no s'ha cansat de buscar els protagonistes dels seus dibuixos per entregar-los-els en persona.

“M'has fet molt seriós”, explica el jove pintor que li va dir Artur Mas quan li va donar el retrat. “La primera impressió que tenen en rebre el dibuix és de sorpresa, però a tots els fa molta gràcia”, diu Peiró. De tots els treballs que ha fet d'aquesta sèrie, assegura que és el retrat de l'ara exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, el que li va costar més de fer. “No per res, sinó perquè recordo que aquell dia va ploure molt, però no em molesta perquè aquest fet també forma part d'aquell instant”, comenta. De moment, el viatge pel procés a través dels dibuixos de Peiró s'atura en el darrer ple del Parlament, quan va recrear l'episodi en què els líders del PP (Xavier García Albiol) i de Ciutadans (Inés Arrimadas) abandonaven l'hemicicle quan es votaven les conclusions del procés constituent.

Ara, de les 300 il·lustracions que ha fet del procés, Peiró n'ha escollit unes 90 per muntar-ne una exposició al Museu de l'Estampació de Premià de Mar. En la mostra, que s'inaugurarà el 10 de setembre, hi seran presents de moment l'expresident del Parlament Joan Rigol i del diputat per ERC al Congrés Gabriel Rufián. La intenció del jove artista no és altra que “moure aquesta exposició per tot el país”, i donar a conèixer els dibuixos del procés.