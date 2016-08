Els Estats Units consideren “inacceptable” l'atac turc a les forces kurdes a Síria

La irrupció de Turquia en el conflicte sirià per aturar l'avanç kurd no ha agradat gens als Estats Units. Ankara ha estat sempre un fidel aliat de Washington, però les incursions i els atacs dels darrers dies han provocat l'enuig dels nord-americans. “Volem deixar clar que considerem aquests atacs, en zones on Estat Islàmic no és present, inacceptables i una font de profunda inquietud”, assenyalava en el seu compte de Twitter Brett McGurk, enviat especial de la presidència nord-americana a la coalició internacional que presenta batalla contra l'organització gihadista.“Els Estats Units no estan involucrats en aquestes activitats, que no estan coordinades i a les quals no donem suport”, hi afegia, a la vegada que instava “tots els actors armats a prendre les mesures oportunes per aturar el conflicte i obrir canals de comunicació . “Estat Islàmic continua sent l'amenaça letal i comuna.” Les Unitats de Defensa Popular (YPG), la principal milícia kurdosiriana, és una organització clau a dins de l'estructura de les Forces Democràtiques Sirianes (FDS), una aliança que integren kurds i àrabs i que té el suport de les forces especials nord-americanes. Aquesta coalició ha aconseguit avanços, com ara la recuperació de Manbij, situat en una zona estratègica, i que feia tres anys que estava sota el poder d'Estat Islàmic. Els kurds controlen un 18% del territori sirià.

Turquia ara bombardeja les posicions que les milícies kurdosirianes han aconseguit en els darrers temps, en detriment d'Estat Islàmic, per evitar un gran territori sota domini de les YPG, que connecti els seus dominis a l'est de l'Eufrates amb l'enclavament d'Afrin, situat a l'oest.

El govern de Recep Tayyip Erdogan veu com una amenaça la concreció d'aquest espai. “Els Estats Units saben la sensibilitat de Turquia sobre aquesta qüestió. Es va fer una promesa: que el PYD (partit kurdosirià, braç polític de les YPG) no seria a l'oest de l'Eufrates”, exigia ahir el viceprimer ministre turc, Numan Kurtulmus. “Esperem que els Estats Units facin servir la seva influència sobre el PYD. L'única cosa que estem fent és protegir Turquia de futurs atacs”, assenyalava. “Turquia no és un país ocupant. Turquia no està entrant en una guerra”, afirmava de manera contundent Kurtulmus.