Rousseff defensa la seva innocència i adverteix que el Brasil està “a un pas del cop d'Estat”

La presidenta suspesa del Brasil, Dilma Rousseff, ha comparegut aquest dilluns davant del Senat per defensar la seva innocència dels càrrecs que se li imputen en el judici polític contra ella. En el seu discurs davant els 81 senadors constituïts en tribunal s'ha presentat com una defensora de la democràcia i ha alertat que la Cambra Alta “està a punt de concretar un autèntic cop d'Estat”.

En un discurs que ha durant uns 45 minuts, la Rousseff ha insistit en la seva innocència i ha assegurat que durant el seu mandat va complir amb rigor amb “el compromís de defensar la Constitució” i les lleis.

“No lluito pel meu mandat per vanitat o per afecció al poder. Lluito per la democràcia, la veritat i la justícia”, ha proclamat en e.

Rousseff, que ha recordat la seva trajectòria personal, ha sostingut que entre els seus defectes “no hi ha la deslleialtat i la covardia”. “Vinc a mirar als ulls a les seves excel·lències i dir-los que no vaig cometre el delicte de responsabilitat” del qual se m'acusa, ha garantit.

La dirigent del Partit dels Treballadors ha desqualificat els càrrecs que li atribueixen maniobres il·legals per “maquillar” els pressupostos i ha reiterat que ha estat acusada de manera “injusta i arbitrària”.

Segons ha dit, les acusacions en contra ella “no passen de pretextos basats en una fràgil retòrica jurídica” per “enderrocar un govern legítim” i “fer viable un cop” impulsat per l'elit política i econòmica. Segons ella, l'objectiu d'aquesta maniobra és permetre que s'imposin polítiques que “atemptaran contra els drets socials” que els brasilers han “conquerit” des de 2003, quan va arribar al poder el seu antecessor polític, Luiz Inácio Lula da Silva.

“El que està en joc en l'impeachment no és el meu mandat, és el respecte a les urnes, a la voluntat del poble i a la Constitució”, ha insistit.

També ha condemnat el “masclisme” que, segons ella, “guia aquest procés” i ha enviat un missatge d'agraïment al suport que ha rebut de les brasileres en la seva condició de “primera presidenta d'aquest país”.

Ha apuntat que a l'executiu interí de Michel Temer, que podria seguir governant en cas que sigui destituïda definitivament, “no hi ha dones ni negres”. Segons ella, aquest fet “reflecteix el profund menyspreu” cap a aquests col·lectius per part de l'elit econòmica i política que “pretén apropiar-se del govern” del Brasil.

Rousseff ha sostingut que un canvi de govern, en un “regim presidencialista” com el que regeix al país, només pot ser fet “pel poble i per mitjà d'eleccions” i no “a través d'una ruptura democràtica” com la que, segons ella, pot decretar el Senat amb la seva destitució.

La Cambra Alta prendrà una decisió entre dimarts i dimecres.