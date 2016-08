Sánchez veu "simplista" el discurs dels comuns sobre les dues Catalunyes

El president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha titllat de “simplista” les valoracions que fa l'entorn dels comuns sobre l'independentisme quan es refereix a les dues Catalunyes, per exemple parlant d'actes com el que ha impulsat En Comú Podem a Sant Boi de Llobregat per l'11 de setembre.

Ho ha dit en una entrevista a l'Illa de Robinson que s'emetrà a partir de les 21.15 h a El Punt Avui TV: “no és certa la contraposició del món esquerre i obrer contra l'independentista, són dues categories absolutament diferents”, ha defensat Jordi Sánchez, que serà a Sant Boi l'11 al matí. També ha recordat el desaparegut Jordi Carbonell amb la cèlebre expressió “que la prudència no ens faci traïdors” i ha demanat que tots els que hi siguin vagin també a la tarda a les convocatòries d'ANC i Òmnium .

En canvi, Sánchez ha posat en valor la “responsabilitat social i política" de l'alcaldessa Ada Colau, qui va anunciar que anirà a la manifestació, perquè “ajuda a donar matisos a la complexitat de la realitat”.

Durant l'entrevista, el president de l'Assemblea també ha defensat el referèndum com a opció per al full de ruta i per això es reivindicarà durant la Diada. Sánchez li ha volgut treure l'etiqueta d'unilateral “perquè només ho serà si l'Estat continua negant el dret a decidir” i ha argumentat que probablement sigui la condició necessària pel referèndum “però no és el nostre objectiu” .