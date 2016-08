Tres dies per a un fracàs

Vint minuts de reunió van ser suficients ahir perquè Pedro Sánchez confirmés a Mariano Rajoy el que ja sabia: que a partir d'avui s'enfronta a una investidura fallida. Prèviament, el candidat popular haurà de passar per una llarga i feixuga sessió al Congrés que començarà avui a la tarda amb el seu discurs per demanar la confiança de la cambra i que conclourà la nit de divendres sumant més rebutjos que suports al fet que el conservador es pugui mantenir com a cap de l'executiu espanyol. Tres dies de discussió perquè tot quedi igual que fa vuit mesos, quan es va celebrar el 20-D: amb un govern en funcions i amb l'amenaça d'uns nous comicis.

Al líder dels populars ahir només li va faltar implorar el sí dels socialistes. Del govern de coalició o de l'acord “de mínims” entre els dos partits estatals per blindar un determinat paquet de mesures legislatives, ara es conformaria amb les onze abstencions que necessita en segona volta per poder, si més no, desempallegar-se del cartell de president amb les atribucions limitades i nomenar un nou gabinet. El que pugui fer a partir de l'endemà, tenint en compte la seva feblesa parlamentària, serien figues d'un altre paner. Però, de moment, cal superar com sigui el tràngol de la investidura i és per això que va intentar exercir la màxima pressió sobre el PSOE per si té un cop de sort d'aquí a divendres. “Aquesta situació anòmala només provoca danys a la ciutadania i mala imatge internacional d'Espanya”, alertava el popular.

La perspectiva –corroborada ahir en una trobada que el socialista va qualificar de “perfectament prescindible”– és que Sánchez farà passar a Rajoy el mateix calvari que ell va patir: un acord inútil amb Ciutadans i un debat estèril. Això sí, els 170 suports que exhibirà el popular gràcies al pacte segellat amb els d'Albert Rivera i l'única diputada de Coalició Canària –en contraposició als només 131 avals que va obtenir al seu dia

el socialista– endolciran la derrota i, si més no, l'encoratjaran a seguir pressionant el dirigent d'esquerres perquè reconsideri la possibilitat d'enviar la ciutadania a les urnes el dia de Nadal. “Ho seguiré intentant, si fos necessari després de la segona votació”, clamava ahir Rajoy, que sembla que ha assumit que no pot llançar la tovallola si no se'n surt a la primera i amenaçava de no tornar a moure ni un dit fins a la convocatòria electoral. Així que octubre s'albira com el mes més factible per plantejar-se un segon assalt. Al cap i a la fi, el dia 30 expira la possibilitat de sortir investit.

Davant d'això, ahir insistia que el PSOE té la “clau” per al desbloqueig. I, si no la fa servir ara, confia que ho faci més endavant. Concretament, després que el 25-S bascos i gallecs hagin votat. De fet, aquestes eleccions es visualitzen com l'escenari que podria desfer l'embolic espanyol. Tot dependrà dels pactes que s'hagin de forjar al País Basc i a Galícia, sobretot si, com auguren els pronòstics, el PNB necessita l'ajut dels partits estatals per continuar al govern i si Alberto Núñez Feijóo no és capaç de retenir la majoria absoluta i En Marea i el PSOE es veuen obligats a negociar.

Mentrestant, Sánchez es mostrava ahir completament aliè a la pressió que implica l'acord segellat diumenge entre Rajoy i Rivera, i subratllava que no només no s'hi veu gens reflectit –malgrat que C's asseguri que 100 de les 150 mesures les havien firmat amb el PSOE el febrer passat–, sinó que el seu contingut “conservador i continuista” li dóna més arguments per defensar el no rotund dels seus 85 diputats a la possibilitat que el popular es mantingui al govern. Els seus col·laboradors, però, sentencien que el rebuig frontal a permetre un govern de Rajoy no és instrumental, sinó ideològic, i que és un camí de no-retorn.

“Ja vaig dir un dia que

el PSOE estarà en la solució”, assenyalava de manera enigmàtica, després de descartar la possibilitat de nous comicis. Una vegada més, es va mostrar força ambigu sobre si intentarà signar un pacte alternatiu amb Podem.

Va procurar, doncs, deixar els escenaris oberts mentre intentava traslladar “en exclusiva” a Rajoy la responsabilitat que no sigui capaç de trobar aliats per a la investidura. Això sí, li exigeix que no s'acosti al PDC, una formació, com ERC, amb la qual ell no es vol entendre perquè li demanen un referèndum.

Entremig, Rivera, que ahir admetia que havia sacrificat “la seva credibilitat pel bé d'Espanya”, ha aprofitat el segon acord que firma enguany per endurir la seva posició respecte a Catalunya. Ja no és només el rebuig al referèndum, sinó que s'ha reforçat el setge al procés i el blindatge de la unitat d'Espanya, i alhora han venut el desmantellament de la immersió com una gran fita del pacte. Un paquet de mesures que, si més no, reforça el no dels de Joan Tardà i Francesc Homs.