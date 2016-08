Els comuns, Iniciativa i Podem celebraran la seva Diada a Sant Boi

No tots seran presents en la mobilització de la Diada que organitzen l'ANC i Òmnium, però sí que coincidiran al matí a Sant Boi de Llobregat. Tot l'espai polític de la confluència d'esquerres que representen els comuns d'Ada Colau, ICV, EUiA i Podem celebrarà un acte que vol ser “unitari” per reivindicar “la vigència del catalanisme popular”, en paraules de la coordinadora nacional ecosocialista, Marta Ribas. Els diversos actors que treballen en la fundació d'un nou moviment d'esquerres que substitueixi Catalunya Sí que es Pot (CSQP) han trobat la manera de contrarestar

la imatge de divisió mostrada aquest agost entre partidaris i detractors d'acudir a la mobilització sobiranista de la tarda. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, veu més motius per ser-hi que per quedar-se a casa. Iniciativa,

en canvi, no té previst participar-hi. Podem ho decidirà dissabte en una reunió del Consell Ciutadà, i EUiA, el dia 5.

La tria de Sant Boi no és casual. Allà hi ha enterrat Rafael Casanova, al qual cada any es fa una ofrena floral per la Diada.I allà es va celebrar el primer Onze de Setembre massiu després del franquisme, el 1976. Fa 40 anys. Aleshores, el lema era el cèlebre Llibertat, amnistia i Estatut d'autonomia. A la tarda, part de la confluència reivindicarà la república catalana en la manifestació sobiranista de cada any, remarcant que no coincideixen amb el full

de ruta del govern. Qui segur que no hi serà és el cap de files de CSQP, Lluís Rabell, que se'n sent “rebutjat”. Des d'EUiA, el seu coordinador general, Joan Josep Nuet, considera que tota la confluència està d'acord que la convocatòria de l'ANC i Òmnium no és “inclusiva”.