Rajoy: “Espanya necessita un govern eficaç amb urgència”

Arrenca la primera jornada de la sessió d'investidura del candidat del PP, Mariano Rajoy, al Congrés dels Diputats. Una investidura que, llevat que hi hagi alguna sorpresa d'última hora, està abocada al fracàs perquè no disposa dels vots necessaris per tirar endavant.

“Espanya necessita un govern eficaç amb urgència, els espanyols han assenyalat la seva preferència pel PP a les eleccions i no hi ha cap altre alternativa raonable”, així ha resumit el president de l'executiu espanyol en funcions, Mariano Rajoy, les tres principals raons per les quals demana la seva investidura.

El candidat popular a la reelecció com a president del govern espanyol ha assegurat que la frase “Espanya necessita un govern” ja s'ha convertit “en un clam popular” i ha advertit que la recuperació econòmica “es podria torçar i evolucionar a pitjor”.

Rajoy ha començat set minuts després de les quatre de la tarda d'aquest dimarts el discurs per defensar el seu projecte de govern i intentar sumar més suports als 170 vots a favor que ja ha aconseguit: els 137 del PP, 32 de ciutadans i el de la diputada de Coalició Canària (CC), Ana Oramas. Uns suports insuficients perquè sigui investit ni en la votació prevista per demà dimecres, que requereix majoria absoluta, ni en la segona del proper dimecres, en la que només li caldria obtenir més vots a favor que en contra.

Rajoy és l'únic orador d'aquesta jornada. El debat es reprendrà demà a les nou del matí amb els discursos de la resta de portaveus, començat pel secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

El d'aquest dimarts és el primer ple on els diputats s'asseuen en els seus escons definitius, després de l'ordenació acordada la setmana passada per la Mesa del Congrés.