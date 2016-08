Rajoy: “L'únic poble sobirà a Espanya és l'espanyol”

El candidat del PP a la investidura com a president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha subratllat aquest dimarts des de la tribuna d'oradors del Congrés dels Diputats que l'obligació tant de la Cambra com de l'executiu que es conformi és “defensar la unitat d'Espanya”. El popular ha dit també que no veu necessari canviar la Constitució.

El líder popular ha dedicat uns minuts del seu discurs en la primera jornada del debat d'investidura a carregar contra “l'amenaça explícita a la unitat territorial” de l'Estat i a “la igualtat dels espanyols” que representa l'independentisme català.

En aquest context, ha reivindicat el “Pacte per la unitat d'Espanya i la defensa de la Constitució” signat per PP i Ciutadans en el marc del seu acord d'investidura.

Rajoy ha subratllat que “en termes polítics i constitucionals, l'únic poble sobirà a Espanya és l'espanyol” i “res pot menyscabar” aquest fonament sobre el qual, segons ell, “es basa tot el nostre sistema democràtic”. Segons ell, “totes les constitucions espanyoles, inclosa la del 1978, no han fet més que ratificar aquest principi democràtic”, ha afegit.

Al seu parer, el que plantegen les institucions catalanes “és la liquidació de la sobirana nacional i el respecte a la llei”. “Estem parlant dels drets de tots els espanyols, i el primer, el dret a decidir sobre el seu futur”, ha alertat.

A més, ha negat que l'autonomia impliqui una quota de sobirania que permeti a cada territori decidir unilateralment qüestions que afecten la resta dels espanyols.

“El primer requisit per a qualsevol solució justa és el respecte a la legalitat i als drets de tots els espanyols”, ha apuntat.

Per tot plegat, ha asseverat que “la primera obligació” tant de les Corts com el govern espanyol és “defensar la unitat d'Espanya”.

Rajoy ha puntualitzat que “el desafiament que es planteja des de les institucions autonòmiques de Catalunya no es pot atribuir als ciutadans de Catalunya” perquè “Catalunya és molt heterogènia i plural”.

“Catalunya és molt més que els polítics independentistes i aquest no podrien portar a terme els seus objectius sense provocar una enorme fractura de la societat catalana”, ha advertit.

El líder del PP ha assegurat que el seu govern s'ha “centrat en atendre les necessitats reals dels catalans” i no ha deixat “cap català desatès. “El govern ha garantit la liquiditat de la Generalitat”, ha afirmat.

Rajoy s'ha mostrat disposat a dialogar i “buscar fórmules que acomodin millor la solidaritat interregional”, però ha afegit que no veu necessari reformar la Constitució.

“No volem ni ens convé canviar [la Constitució] perquè junts estem millor, perquè la unitat garanteix, a més, la igualtat i solidaritat entre espanyols.