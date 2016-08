Domènech anirà a la concentració independentista de la Diada

El cap de files d'En Comú Podem, Xavier Domènech, anirà a la mobilització independentista convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per l'Onze de Setembre. Al matí haurà anat també a la concentració que les forces de la confluència d'esquerres han organitzat a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 40 anys de la primera Diada massiva després del franquisme. En la línia de l'alcaldessa de Barcelona i líder dels comuns, Ada Colau, Domènech té la intenció d'“assistir a tots els actes” també a la manifestació sobiranista de la Diada, segons va confirmar ahir en una entrevista a Rac1.

Fonts de la confluència, adverteixen, però, que el fet que Colau o Domènech anunciïn la seva presència a l'acte de l'ANC i Òmnium no vol dir ni de bon tros que Barcelona en Comú hi combregui en bloc.

D'altra banda, el secretari general del PSUC viu, Albert Miralles, integrat a EUiA, va expressar ahir via Twitter el seu “desacord total amb el fet que EUiA participi a la convocatòria de l'ANC” i va demanar una rectificació immediata a la formació liderada per Joan Josep Nuet.