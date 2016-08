Rajoy es compromet a convocar el Pacte de Toledo per reforçar les pensions

El president del govern espanyol en funcions i candidat a la presidència del govern, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dimarts en el seu discurs d'investidura que si surt elegit proposarà la convocatòria “immediata” del Pacte de Toledo per enfortir l'actual sistema públic de pensions.

Durant la presentació del seu projecte de govern a la primera sessió del debat d'investidura, el candidat popular ha proposat a tots els grups parlamentaris obrir el diàleg sobre la qüestió “més important” actualment: el reforçament del sistema de pensions. “Hem de donar tranquil·litat als pensionistes presents i futurs”, ha assegurat. Per fer-ho, s'ha compromès a la convocatòria “immediata” del Pacte de Toledo.

Rajoy ha reivindicat els “esforços” realitzats pel Govern central per millorar la sostenibilitat del sistema, tant en el nombre de pensionistes –que ha arribat a màxims històrics amb al voltant de 9,5 milions de persones, ha dit– com en el muntant de les pensions, amb un pressupost de més de 130.000 milions d'euros que “mai abans s'havia superat”.

Ha afirmat també que durant el seu mandat s'ha garantit l'actualització de les pensions i s'ha millorat el sistema amb un complement addicional.

El candidat a la reelecció també s'ha compromès a abaixar els impostos si resulta investit. En concret, amb una rebaixa de dos punts de l'IRPF quan l'Estat situï el seu dèficit per sota del 3%. D'aquesta manera, l'impost sobre la renda quedaria fixat al 18% en el tram més baix i al 43,5% en el superior. També ha garantit que revisarà altres figures impositives per afavorir la inversió i evitar el frau i l'elusió fiscal.

En matèria de despesa pública, ha posat l'èmfasi en la necessitat de complir els objectius de reducció del dèficit públic per sota del 3% d'acord amb el Pacte d'Estabilitat i Creixement de la Unió Europea (UE).

“És una obligació europea i també constitucional, una condició indispensable per estar a l'euro”, ha recordat.

Rajoy ha avisat que “és inajornable prendre les mesures necessàries” abans del 15 d'octubre per complir els compromisos amb Brussel·les. Ha advertit que les conseqüències de no poder aprovar el sostre de despesa, els pressupostos i el pla de reformes per complir l'objectiu de dèficit serien d'“extrema gravetat”. Entre d'altres, “es derivarien sancions per al nostre país o la pèrdua d'importants fonts de finançament europees, per no parlar de la pèrdua de la credibilitat guanyada, amb tant esforç, al llarg d'aquests anys”.

Ha subratllat que cal formar un govern amb urgència perquè l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 constitueix “l'element central del nostre compromís amb Europa”. A més, ha assenyalat l'aprovació dels comptes públics milions d'espanyols, ja que gairebé 14 milions de persones perceben algun tipus de prestació pública cada mes.

“Dels pressupostos depenen aquestes prestacions, però també el finançament de la comunitats autònomes i les corporacions locals i, per tant, de serveis socials que presten. També les inversions, les ofertes de feina públic i tantes altres qüestions essencials en la vida d'un país”, ha precisat.