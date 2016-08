Brussel·les reclama a Apple 13.000 milions en impostos

Cinquanta euros per cada milió de beneficis. És la paupèrrima xifra que Apple ha arribat a pagar a Irlanda en impostos gràcies a uns suculents avantatges fiscals que ahir la Comissió Europea (CE) va declarar totalment il·legals. Brussel·les exigeix al gegant tecnològic que pagui al govern irlandès 13.000 milions d'euros, més interessos, en impostos eludits entre el 2003 i el 2014, la xifra més elevada que ha reclamat mai en un cas d'ajuts d'estat. “Irlanda va concedir a Apple avantatges fiscals il·legals que li van permetre pagar molts menys impostos que altres empreses”, va denunciar la comissària de Competència, Margrethe Vestager. L'any 2003 Apple pagava un impost de l'1% sobre els beneficis generats a Europa, que es va anar reduint fins al 0,05% el 2013 i el 0,005% el 2014. Dit d'una altra manera: fa tres anys per cada milió d'euros en beneficis Apple aportava al Tresor irlandès uns 500 euros, l'equivalent a un iPhone de segona mà. Fa dos anys, només 50: poc més del que valen els auriculars més barats de l'empresa que va fundar Steve Jobs. A Irlanda, l'impost de societats ja és baix, del 12,5%, però gràcies a una complicada enginyeria fiscal el gegant tecnològic gairebé se'l va estalviar del tot. Durant dues dècades, la multinacional va atribuir els beneficis de les seves dues filials a Irlanda, Apple Sales International i Apple Operations Europe, a una oficina central que, segons Brussel·les, només existeix sobre el paper. “No té empleats, no té instal·lacions i no té activitats reals”, admetia ahir Vestager. L'estafa, però, no acaba aquí. Apple registrava a Irlanda tots els beneficis de les seves vendes arreu d'Europa, els de les botigues de Barcelona, Brussel·les o Londres. Així tampoc acabava pagant a cada un dels estats on es feien les compres. Contra això la CE no hi pot fer res, però cada estat podria, ara, reclamar els diners a Apple, admetia ahir Vestager, una de les comissàries més actives del gabinet de Jean-Claude Juncker, i que ha tocat el crostó a altres grans multinacionals nord-americanes com Starbucks, Google o Microsoft.

Recurs conjunt