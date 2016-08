El govern vol negociar el full de ruta més enllà del 28-S

A poc a poc i bona lletra, diu la dita que el president Carles Puigdemont sembla decidit a aplicar, com a mínim fins on li ho permeti una legislatura que ja es preveu curta. Fonts properes han confirmat que, al contrari del que s'havia dit fins ara, Puigdemont no té cap pressa per vincular la qüestió de confiança a què se sotmetrà el 28 de setembre a un programa de govern tancat que hagi de ser aprovat aquell mateix dia. Ans al contrari: conscient de la complexitat de posar d'acord el sobiranisme per incloure en el full de ruta una eina com el RUI, que reclamen la CUP i l'ANC, prefereix donar-se temps i negociar possibles canvis amb tranquil·litat més enllà del 28-S. Per exemple, amb vista que s'aprovin en el debat de política general a celebrar en les setmanes següents.

Per això mateix les reunions, en què també hi haurà el vicepresident Oriol Junqueras, que tindrà aquests dies amb els cupaires –segons diverses fonts, ja es podrien iniciar avui mateix o demà– serviran tot just per “intercanviar opinions i plantejaments”, segons va avançar ahir la consellera de la Presidència, Neus Munté, que apel·lava al full de ruta vigent, i negava que Puigdemont hi vagi amb cap esborrany de proposta sota el braç. “Hi ha un ordre cronològic: primer cal superar la qüestió de confiança i després encarar el debat de política general i el del pressupost”, va resumir Munté després del primer Consell Executiu del curs, en què el president avançaria que en els pròxims dies cursarà al Parlament la petició per sotmetre's al 28-S.

De fet, si bé hi insistirà, el sí al pressupost tampoc serà una línia vermella del govern. En té prou, d'entrada, que la CUP es comprometi a permetre'n la tramitació parlamentària, a diferència del que va passar al juny, perquè està convençut que si hi ha confiança mútua s'entendrà que els comptes del 2017 són imprescindibles per avançar. Per això el president se centrarà ara a apel·lar els cupaires sobre si mantenen la confiança en ell per tirar endavant el procés, i oferirà algun gest a canvi, però en cap cas es comprometrà abans d'hora a un RUI que no vol que s'interpreti com a moneda de canvi de res. Aquest agost ja hi ha hagut contactes informals entre Junts pel Sí, la CUP i les entitats sobiranistes, i s'ha constatat la bona predisposició de totes bandes.

Després dels cupaires, Puigdemont citarà en els pròxims dies tots els grups, acabant per JxSí i incloent-hi el PP, que li vol traslladar l'acord amb C's per l'intent d'investidura de Rajoy. Munté va reclamar ahir als populars que també informin en la reunió dels avenços en els 46 punts que Puigdemont va plantejar a l'abril a Rajoy. Molt es tem que no n'hi ha cap.