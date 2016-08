Homs afirma que el discurs de Rajoy denota “qui se li està escapant Catalunya”

El portaveu del Partit Demòcrata Català (PDC) al Congrés, Francesc Homs, ha considerat que el president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, ha fet un “discurs de perdedor” i “anticatalà”en la seva primera intervenció al debat per a la seva investidura.

“Ha fet un discurs de perdedor que denota que se li està escapant Catalunya”, ha afirmat Homs en referència a la diatriba que el candidat popular ha llançat a l'independentisme català durant la seva intervenció.

“És un to d'amenaça, a la defensiva, de qui veu la qüestió catalana perduda”, ha argumentat. De fet, ha qualificat la intervenció de Rajoy com a pròpia d'algú que “entén de força però no de democràcia”.

Homs ha volgut deixar clar que malgrat el discurs “anticatalà” del líder del PP Catalunya “ja ha decidit construir un nou país”. “Ni Rajoy ni ningú ens frenarà”, ha sentenciat. “Això Rajoy ja ho ha perdut i, a més, el que perdrà aquesta setmana és el govern”, ha conclòs.