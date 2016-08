Catalunya com a pretext

Amb el més pur estil aznarià de quan l'exlíder del PP exhibia un to dur i amenaçador cap a ERC i els seus antics socis de CiU i el PNB, Mariano Rajoy va usar el procés català per embolicar-se en la bandera de “la unitat d'Espanya”, acarnissant-se amb les forces independentistes i intentant barrar el pas a qualsevol temptació de negociar un referèndum. Va ser l'únic moment en què el candidat va trencar la monotonia d'un discurs gris i en absolut engrescador per algú que se suposa que havia de seduir per ser investit president, aixecant la veu contra el que va considerar que, avui, és el “repte més greu” que afronta l'Estat. Tant és així que també va ser un dels pocs trams en què va fer una referència directa al seu pacte amb Ciutadans, als quals va menystenir força –malgrat que li han permès sumar 32 suports als seus 137 escons– durant la seva hora i mitja d'intervenció davant el Congrés per demanar la seva confiança. “Espanya pateix una amenaça explícita contra la seva unitat territorial, contra la igualtat i contra la convivència. Per això el PP i C's hem incorporat en el nostre acord l'impuls d'un pacte per a la unitat d'Espanya i en defensa de la Constitució”, exclamava el conservador com a pròleg d'una llarga andanada contra el camí engegat pel Parlament.

“Catalunya és molt més que els polítics independentistes, i aquests no podran dur a terme els seus objectius sense provocar una enorme fractura de la societat”, reblava, tot afegint-hi: “No dic que rebutgem la independència perquè la reclamin pocs. Dic que la seva excusa més forta, aquella suposada ànsia popular insatisfeta i desatesa, no té cap mena de fonament.”

A banda de recórrer al seu habitual argumentari sobre el fet que la sobirania espanyola no es pot trossejar, defensant-ho amb més vehemència que mai, repetia també la gestió i les inversions que, segons ell, ha fet des del seu executiu perquè la Generalitat no fes fallida i “perquè cap català es pogués sentir desprotegit o oblidat” per l'Estat. I, en aquest sentit, va recordar que ell també governa “pels set milions d'espanyols que viuen a Catalunya”. Tot i així, va tancar el capítol de greuges amb el mateix to d'amenaça cap al govern català i els partits independentistes, i tot referint-se a la reforma del finançament per fer-lo més “just i equitatiu”, va alertar els eventuals interlocutors –l'equip econòmic d'Oriol Junqueras– que “el primer requisit per a qualsevol solució justa és el respecte a la legalitat i als drets de tots els espanyols”.

La rudesa de Rajoy no només anava dirigida als artífexs del procés català, sinó que, en el fons, amagava un clar objectiu: demonitzar-lo fins al punt de fer avortar qualsevol intent de Pedro Sánchez de forjar un govern alternatiu amb Pablo Iglesias, que necessàriament hauria de tenir la complicitat d'ERC i del PDC. I, de retruc, usava la qüestió catalana i la tensió que es podria viure les pròximes setmanes –arran de l'Onze de Setembre, el setge del TC a la presidenta Carme Forcadell o el resultat de la moció de confiança a la qual se sotmetrà Carles Puigdemont– com un dels grans pretextos perquè Sánchez li atorgui un xec en blanc per poder governar, amb el benentès que reiterava que serà un dels grans desafiaments que haurà d'afrontar l'executiu de l'Estat a la tardor. Tant és així que, en el tram final del seu discurs, va apel·lar a la “urgència” i “gravetat” d'alguns reptes i, tot dirigint-se als grups que defensen “la unitat, la sobirania i la igualtat dels espanyols”, al fet de fer-se coresponsables de la governabilitat.

En tot cas, els seus al·legats no van convèncer els seus destinataris, amb el benentès que la direcció socialista considerava ahir que havia emprat Catalunya com a excusa per defensar la unitat de l'Estat i per “posar més llenya al foc”, però sense oferir cap mena de sortida “per recompondre” i “generar il·lusió”, es lamentava la dirigent del PSC i membre de l'equip de Sánchez, Meritxell Batet. I en aquest punt van retreure-li que ni tan sols fes una simple referència a la reforma de la Constitució que, si més no, havia quedat força diluïda dins el pacte firmat diumenge passat amb els d'Albert Rivera.

De fet, aquesta va ser una de les poques parts del discurs que van satisfer C's i en què es van veure reflectits, mentre la resta de la cambra lamentava el nou exercici d'immobilisme i l'exhibició “recentralitzadora” que havia portat Rajoy a la cambra. Així, mentre el portaveu basc Aitor Esteban es declarava escandalitzat pel to i les formes del candidat pel que fa a la qüestió territorial sentenciant que, en aquesta ocasió, “havia passat de la ratlla”, Xavier Domènech, d'En Comú Podem, denunciava “l'atac brutal” a Catalunya i reiterava el clam a favor d'un referèndum.