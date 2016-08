Domènech retreu a Rajoy el seu “atac brutal” a Catalunya

El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, ha definit la intervenció de Mariano Rajoy en la primera jornada del debat d'investidura com “un discurs molt tecnocràtic” on no ha concretat res, llevat d'un “atac brutal” contra Catalunya.

“Ha estat un discurs extremadament gris d'un partit negre que pretén un xec en blanc”, ha valorat en declaracions al Congrés. Ha contraposat les “vaguetats ”, “cinisme” i “falta de concreció” del candidat popular amb el seu rebuig explícit a la consulta sobiranista.

Segons ell, “la manca de projecte de país” del líder del PP l'ha portat a “atacar de forma brutal la relació entre Catalunya i Espanya” i a plantejar “una gran divisió” entre aquells que donen suport al sobiranisme i la resta de la societat catalana. “Una divisió que només pretén amagar la manca absoluta de projecte i que passa per voler mantenir un poder corrupte”, ha remarcat.

Domènech ha assegurat que està d'acord amb Rajoy quan diu que “el primer dret de qualsevol ciutadà és el dret a decidir sobre el futur de la seva nació”. “Aquí podem trobar un acord perquè la majoria dels catalans i les catalanes volen decidir sobre la relació que volen amb l'Estat”, ha etzibat.

El diputat de la confluència d'esquerres ha qualificat d'inquietant que el president espanyol en funcions s'hagi referit a la lluita contra la corrupció com “una tasca que mai es pot donar per tancada”. “Si algú no està capacitat per parlar sobre com acabar amb la corrupció és precisament el partit més corrupte de la història de la democràcia d'aquest país”, ha subratllat.