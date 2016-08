Rajoy demana a Sánchez que s'abstingui i el deixi governar

El president del govern espanyol en funcions i candidat del PP a la reelecció, Mariano Rajoy, ha demanat aquest dimecres al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, una abstenció que permeti desbloquejar la situació política a l'Estat, el deixi formar govern i eviti unes terceres eleccions.

En el seu torn de rèplica a la intervenció del líder socialista durant la segona jornada del debat d'investidura que se celebra al Congrés dels Diputats, Rajoy ha dit amb ironia a Sánchez que ja ha “entès totes les parts del no” del grup socialista a la seva investidura. És per aquest motiu que ha assenyalat que el busca ja no és el seu suport sinó que aixequi el bloqueig a la seva investidura per evitar unes terceres eleccions.

“Jo ja no vinc a demanar la seva confiança, sinó a demanar que ens deixi governar, que no bloquegi”, ha subratllat.