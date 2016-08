Rivera defensa l'acord d'investidura amb el PP però avisa que “pot durar molt poc” si no compleixen

El president de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha defensat aquest dimecres l'acord entre la seva formació i el PP per a la investidura de Mariano Rajoy.

“Abans de bloquejar Espanya o forçar terceres eleccions, (...) si haig d'escollir prefereixo la llista més votada amb exigències i condicions del partit de centre”, ha argumentat en la seva intervenció a la segona jornada del debat d'investidura al Congrés dels Diputats.

Rivera ha justificat així escollir ara l'opció “menys dolenta”. “Qui aspira ser president no pot ser obstacle sinó catalitzador”, ha afirmat.

Ara bé, ha advertit que l'acord és a mans de Mariano Rajoy: “Si vostès compleixen les exigències de C's per la investidura pot ser un gran acord; si no les compleixen, pot durar molt poc”. En aquest sentit ha animat el candidat popular a aprendre a governar en minoria i s'ha compromès a fer oposició “responsable”.

Al mateix temps, ha convidat el PSOE a reflexionar sobre “la importància” dels seus escons per controlar l'executiu: “utilitzem-los no per bloquejar sinó per legislar”. “Demano a Sánchez que negociï; que faci un reflexió sobre quins acords es poden fer”, ha dit.