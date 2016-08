Tardà: “No us tenim por”

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha afirmat aquest dimecres durant el debat d'investidura del president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, que la separació de Catalunya d'Espanya és ineludible i que el govern i el Parlament aprovaran les llei de desconnexió malgrat les seves amenaces.

“El poble de Catalunya és pacífic, cívic i indefens, raó per la qual, i perquè és un poble democràtic, no tenim por a les seves amenaces”, ha afegit Tardà en al·lusió a la via penal oberta pel Tribunal Constitucional (TC) fa unes quantes setmanes a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

En aquest sentit, ha advertit Rajoy que després de cometre molts errors a Catalunya, com les firmes contra l'Estatut, ara ja està instal·lat en un “escenari de repressió”.

“El govern de Catalunya complirà el compromís adquirit amb els catalans i aprovarà lleis de desconnexió malgrat les seves amenaces”. “No els tenim por”, ha garantit.

El diputat republicà ha volgut deixar clar que els representants polítics catalans “assumiran responsablement totes les seves conseqüències dels seus actes. “I la majoria del poble català no es rendirà i sabrà trobar formes de resistència cívica, pacífica i gandhiana”, ha reblat.

“Han d'assumir que al Parlament ja existeix una majoria parlamentària independentista, raó per la qual ens separem en un procés tan democràtic com imparable”, ha proclamat.

Tardà també s'ha adreçat al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per dir-li que si en la passada legislatura hagués acceptat el dret a decidir de Catalunya avui seria president, ja s'haurien derogat les lleis més “reaccionàries” impulsades pel PP i s'estarien aprovant polítiques econòmiques i socials socialdemòcrates.

“Ja l'hauríem enterrat políticament a vostè i al seu escolanet, Albert Rivera”, ha ironitzat.