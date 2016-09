Demanen presó per a cinc vigilants d'un hospital

La fiscalia de delictes d'odi i discriminació de Barcelona demana un any de presó per a cinc vigilants de seguretat de l'hospital del Mar per un delicte contra la integritat moral i una falta de lesions pel fet d'haver insultat i agredit un taxista musulmà que estava resant a la vorera del centre el 19 de juliol del 2013. L'escrit de l'acusació també demana que paguin 600 euros de multa i 1.320 euros d'indemnització total al taxista, al qual van recriminar que estengués una estora al carrer per resar, el van insultar i colpejar.

Els fets van passar poc després de les dues de la matinada del 19 de juliol, quan Said va treure una estora del taxi i s'hi va agenollar. Un dels vigilants de seguretat, sense cap provocació ni conflicte previ, li va recriminar l'acció, el va interrompre en l'oració i li va dirigir expressions com ara “això no es pot fer aquí, vés a un altre lloc”, “vés a fer-ho a la teva terra” i “això no es fa en aquest país”. Com que el taxista continuava resant, el guàrdia va demanar ajuda als seus companys. Segons la fiscal, tots quatre van intervenir “amb l'objectiu de menysprear” la víctima “per la religió que professava”, la van insultar i colpejar amb les seves porres, a més de donar-li puntades de peu i cops de puny fins que hi va intervenir un vianant. La víctima va tenir erosions a l'esquena, abdomen i turmell, i va ser atesa d'urgència.