Frau en els reagrupaments familiars per portar segones esposes al país

La Policía Nacional alerta que ciutadans d'origen subsaharià utilitzen de forma fraudulenta els reagrupaments familiars per portar segones esposes al país. Ha aconseguit destapar alguns d'aquests fraus, però el cap de la brigada d'estrangeria a les comarques gironines, Antonio Bragado, assegura que és molt complicat perquè la documentació aportada està legalment concedida per les autoritats dels països d'origen. “És molt difícil perquè els reagrupaments són autèntics i sovint els nostres indicis es basen en sospites fràgils, com ara que quan presenten la sol·licitud manifesten tenir un nombre determinat de fills i després augmenta o que quan anem al domicili no hi ha el nombre de persones que hi hauria d'haver”, explica.

La manera més fàcil de detectar els fraus, apunta Bragado, és contrastant les dades dels fills amb les dones. “En el cas dels homes, no podem dir que no siguin fills seus si s'encavalquen els naixements perquè poden ser de diferents mares, però en les dones, sí”, indica. La policia detalla que és una pràctica bastant estesa entre els ciutadans nacionalitzats espanyols d'origen subsaharià. El cap de la brigada d'estrangeria concreta que, a vegades, un pare no compleix amb els requisits econòmics per aconseguir portar els seus fills al país i utilitza –previ pagament– un compatriota per aconseguir el reagrupament. Però també han detectat casos en què intenten burlar la prohibició d'agrupar segones esposes fent-les passar per filles pròpies o d'algun familiar o conegut.

Perden la pista