Mor la nena de sis anys que van treure del fons de la piscina de Salt fa un mes

La nena marroquina de sis anys que l'11 d'agost van treure en estat crític del fons de la piscina municipal de Salt va morir divendres a l'hospital Josep Trueta, en no poder superar les greus lesions originades per l'estona que va estar sota l'aigua. La nena va ser descoberta al fons de la piscina per un altre nen, que va alertar els socorristes. Entre una infermera del Trueta, especialista en nounats, i uns mossos que eren a la piscina van fer maniobres de reanimació a la nena i van aconseguir recuperar-la i el SEM la va traslladar al Trueta. Posteriorment la van dur a la Vall d'Hebron, però passat uns dies la van retornar a l'UCI de l'hospital Josep Trueta, on divendres va morir. Dissabte se li va practicar l'autòpsia, que va confirmar que es tractava d'una mort per ofegament.

La nena de Salt és la cinquena víctima, totes infants, que ha mort ofegada en una piscina a les comarques gironines aquest estiu. El 26 d'agost va morir una nena irlandesa de 4 anys que, el diumenge 21 d'agost, va caure a la piscina de Can Figueres, una casa rural de la urbanització Vallcanera, de Sils. La nena formava part d'un grup d'una trentena d'irlandesos, la majoria adults, que havien llogat la casa per a una celebració particular. Els adults van alertar emergències i el SEM va aconseguir reanimar-la i la van dur a l'hospital però va morir uns dies després. El mateix diumenge 21 una nena d'una família russa va morir negada en caure a la piscina privada d'un xalet de la urbanització Mas Pallí, de Calonge. En aquest cas, tot i que els serveis mèdics també van anar a assistir-la, la nena va morir al mateix lloc, on es va fer l'aixecament del cadàver.

I el dilluns 22 d'agost va morir a l'hospital Vall d'Hebron el nen britànic de 12 anys que el dijous 18 d'agost va ser trobat al fons de la piscina de l'hotel Guitart Central Park de Lloret, on estiuejava juntament amb els seus pares i les seves germanes més grans. L'accident va passar a quarts de quatre de la tarda, en un moment en què la piscina, que té socorristes, estava a vessar de gent, cosa que explicaria que es tardés a veure que el nen tenia dificultats dins de l'aigua. El nen va poder ser recuperat inicialment gràcies a una patrulla de la policia local, que li va aplicar el desfibril·lador, i a l'arribada del SEM, que el va dur amb vida al Vall d'Hebron, on va morir dos dies més tard.

També va morir la nena de 3 anys francesa que el dimarts 9 d'agost va caure en una piscina privada d'una casa de la urbanització Lloret Blau.