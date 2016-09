Un ancià distret era el conductor temerari de la C-31

Els Mossos d'Esquadra han identificat el conductor que dimarts anava en direcció contrària pel tram final de l'autovia C-31, entre Mont-ras i la rotonda de Llofriu. L'home té 80 anys, és de nacionalitat espanyola i resideix a Palafrugell. La policia li ha obert diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit pel fet de circular conduint de manera temerària. Les actuacions que han portat a la resolució del cas han estat dutes a terme pel grup de recerca i documentació (GRD) de l'àrea regional de Trànsit de Girona. Els agents van disposar de la col·laboració ciutadana i, principalment, els va ser d'utilitat un vídeo que va gravar un jove de Begur. El 6 de setembre, pels volts d'un quart d'onze del matí, aquest noi anava d'acompanyant en una moto, des d'on va enregistrar l'escena amb el mòbil. En la filmació, que va tenir un gran ressò a les xarxes socials, es veia un Seat Toledo blanc ocupat per un home sol i aparentment tranquil, amb una armilla reflectora penjada al seient del copilot. Duia els quatre intermitents activats i, malgrat que es va creuar amb una quinzena de conductors que li van fer llums i senyals amb el clàxon per tal que advertís que no anava pel carril que li pertocava, no es va adonar de la situació.

El titular de l'automòbil va circular en direcció contrària entre el punt quilomètric 329 i el 333,5, fet que va originar que diversos usuaris de la via alertessin els Mossos. En arribar al lloc, els agents no van localitzar el vehicle, però van iniciar les gestions per trobar-lo. Després de diverses indagacions van saber la marca i el model del cotxe que havia circulat erròniament i posteriorment van identificar el propietari. Abans que el poguessin localitzar, però, l'home es va presentar voluntàriament a la comissaria de Palafrugell. Va reconèixer que es va confondre d'entrada en el moment d'accedir a la carretera i es va col·locar en el carril contrari. Els efectius van informar dels fets la prefectura de Trànsit de Girona per si fos necessari un informe mèdic de pèrdua d'aptituds psico-físiques del conductor, que haurà de comparèixer al jutjat de la Bisbal d'Empordà que instrueix l'assumpte quan sigui requerit.