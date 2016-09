A presó el sospitós de set atracaments i un assalt violent a Girona el 2014

El jutjat ha fet empresonar un home de 28 anys, Miguel Fernández Fuentes, que no té domicili conegut, com a sospitós de set atracaments i un assalt violent perpetrats durant el 2014. L'assalt violent es remunta a la matinada del 22 de setembre del 2014 i els mossos el van enquadrar en un dels ja habituals robatoris amb el tràfic de marihuana com a rerefons. L'escenari va ser una casa del barri de la Font de la Pólvora on un intrusos van entrar esbotzant la porta a coces i un cop a dins van amenaçar i colpejar el propietari de la casa, que va necessitar punts de sutura i va tenir un traumatisme cranioencefàlic.

Els altres atracaments que s'atribueixen a Miguel Fernández Fuentes es van perpetrar entre els mesos d'agost i setembre del 2014 en dues gasolineres, un centre de bricolatge, dues botigues d'alimentació i un hotel. L'atracador sempre esgrimia una pistola, que mai es va saber si era simulada o no, per aconseguir que li donessin els diners de la caixa. El centre de bricolatge Fes Més de la carretera de Sant Feliu va ser assaltat el 2 d'agost. L'atracador, amb passamuntanyes, va encanonar l'empleat que hi havia a la caixa i va fugir en un cotxe que l'esperava en direcció a la Font de la Pólvora. Dies abans va ser assaltada la gasolinera Repsol que està situada a 200 metres del Fes Més. El 23 d'agost l'atracador va assaltar la botiga de congelats La Sirena de la carretera de Santa Coloma. Abans d'esgrimir la pistola va estar mitja hora a la botiga simulant que era un client, fins que les dependentes van quedar soles. Un dies abans havia atracat la gasolinera Cepsa, que és a uns 300 metres de La Sirena. I el 2 de setembre del 2014, un atracador armat amb una pistola va assaltar el supermercat Dia del barri de Sant Narcís i en aquella ocasió es van endur 1.000 euros de botí i va deixar un petit rastre de sang que va servir per als investigadors. També s'atribueix a Miguel Fernández Fuentes l'atracament a un hotel situat a tocar de l'avinguda Josep Tarradellas. El lladre, amb la cara tapada, va entrar a la recepció a quarts de quatre de la matinada com si volgués anar a demanar habitació, va intimidar el recepcionista amb l'arma i el va obligar a entregar-li els diners que tenia a l'abast.

Tot i que ja feia mesos que l'àrea d'investigació criminal dels Mossos tenia identificat Fernández i que els jutjats havien emès tres ordres de detenció, el sospitós s'amagava per no caure a mans de la policia. Però el dia 2 de setembre va ser arrestat després que provés de fer una estrebada que no li va sortir bé a la plaça Poeta Marquina. Pocs minuts després va trobar una altra víctima en un carrer del costat i va aconseguir robar-li el mòbil amb violència. Les víctimes van alertar els Mossos, van fer una descripció del lladre, que va provar de fugir en bicicleta i després a peu i que va poder ser arrestat encara amb el telèfon robat a les mans al carrer Güell. Com que es va resistir, els Mossos li van afegir a la llista de delictes pendents un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.