S'accidenta en confondre unes escales amb una rampa

Enclavat i amb la part davantera del vehicle tocant contra la vorera. És la situació en què va quedar dijous un cotxe amb matrícula francesa, el conductor del qual va agafar de manera errònia el lloc per on pretenia sortir d'un aparcament de Platja d'Aro. L'incident es va produir a un quart de cinc de la tarda. El xòfer, que era en aquell moment l'únic ocupant de l'automòbil, va confondre unes escales d'un pàrquing per una rampa, fet que va originar que patís un accident lleu. L'escena va tenir lloc a l'aparcament on se celebra el mercat setmanal. El conductor, d'uns 50 anys, anava al volant d'un Nissan Qashqai de color gris, i aparentment nou. Va marxar de l'aparcament on tenia estacionat el turisme per unes escales que donen a l'avinguda Castell d'Aro. L'automòbil es va precipitar aleshores contra la vorera, quedant inclinat i immobilitzat al damunt dels esglaons. Tot indica que, en comptes d'escales, va pensar que hi havia un pendent per circular-hi. De fet, hi ha una rampa amb un desnivell pràcticament mínim que està a tan sols uns metres de les escales i que, en aquest cas, va a parar a l'avinguda de Fanals. A la zona hi va acudir una patrulla dels Mossos d'Esquadra i una altra de la policia local, que és la que es va fer càrrec de la gestió de l'incident. Malgrat l'ensurt, el turista va resultar il·lès. I, pel que fa al cotxe, van ser necessàries dues grues per enretirar-lo.