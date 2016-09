Un tàndem criminal

L'acusació particular, exercida per les filles i els pares de Montse Méndez, la dona que va ser esquarterada a Girona, considera que Dave Verbist (el belga ja condemnat per un altre crim a Madrid i que va confessar haver causat la mort de Méndez) va actuar amb premeditació i amb perfecta coordinació amb

el seu company de pis, Doramas Sánchez, tant per posar fi a la vida de Méndez com per esquarterar el cos i amagar les proves del crim. La família de Méndez, representada pel lletrat Benet Salellas, ja ha presentat el seu escrit d'acusació, en què considera que Verbist i Sánchez són coautors del crim i demana que cadascun sigui condemnat a vint anys de presó per assassinat i a cinc mesos més per la profanació

del cadàver. Montse Méndez va desaparèixer la nit del 23 al 24 d'octubre del 2013 (la nit que va acabar morta i trossejada al pis de Verbist i Sánchez), i el seu cos (de fet només alguns fragments) no va ser trobat fins a l'estiu del 2014, després que Verbist confessés haver matat una noia danesa a Madrid i acabés explicant que també havia esquarterat una dona a Girona. Ell mateix va acompanyar els Mossos fins a unes zones boscoses de Fornells, Sant Gregori i Sant Julià de Ramis, on havia deixat part dels fragments del cos de

la víctima. Verbist, ara en presó preventiva per aquest crim i ja condemnat a 25 anys per l'assassinat de Madrid,

va admetre que la nit de la desaparició de Méndez ell hi havia mantingut relacions sexuals, que en el decurs d'una pràctica agressiva ella va morir, que després la va esquarterar i que va tenir l'ajuda de Sánchez, que li va deixar un cotxe per desfer-se del cadàver. Doramas Sánchez, que assegura que ell no va participar activament ni en la mort ni en l'esquarterament i que no havia delatat Verbist per por, està en llibertat provisional, després que el fiscal només li imputés encobriment.

Molt diferent ho veu l'acusació particular, que considera que els dos companys de pis (Verbist, el dominant, i Sánchez, el subaltern) eren un tàndem, de manera que entre tots dos van dur Montse Méndez a casa i tots dos, directament o bé directament –Verbist, però, amb la seguretat que li donava tenir Doramas al seu costat–, van provocar voluntàriament la mort de Montse Méndez amb una arma blanca o amb un cable, aprofitant la seva superioritat física i el fet que l'atac es va produir de manera totalment inesperada per a la víctima i sense possibilitats de defensar-se. Dave Verbist i Doramas Sánchez eren –això ho evidencien les seves pròpies declaracions– un tàndem peculiar. Afirmen que es van fer amics perquè van saber que tots dos tenien una exdona argentina. Verbist, que era pare i tenia parella, contínuament duia dones a casa i, segons Sánchez, ho feia per buscar-li xicota a ell, cosa que a ell no li interessava perquè ja tenia una xicota per internet que residia a Tailàndia. Verbist, que normalment no treballava, sempre causava problemes als veïns del bloc de pisos pel seu mal caràcter. I, quan això passava, era Doramas Sánchez, l'assenyat de la parella d'amics, qui donava la cara i anava a disculpar-se per l'actitud del belga. L'estranya parella va abandonar el pis, escenari del crim, un cop el va haver netejat, per no perdre la fiança. Eren organitzats.