Persecució per l'AP-7 d'uns lladres, atrapats a Maçanet

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir el 8 de setembre tres homes que acabaven de cometre un robatori al tram gironí de l'AP-7. Els arrestats tenen 19, 43 i 44 anys, són de nacionalitat bosniana i italiana i resideixen a Barcelona. Els agents els van interceptar després d'una persecució per l'autopista. L'actuació policial va començar a un quart de sis de la matinada, a l'àrea de servei de Garrigàs. Una patrulla que realitzava vigilància va ser requerida per un ciutadà que els va manifestar que feia tan sols uns minuts li havien entrat a robar a la caravana. Mitjançant les dades que els van facilitar els testimonis, els efectius van decidir circular en sentit sud per intentar localitzar els autors dels fets. En entrar a l'àrea de servei del Gironès van observar un turisme que coincidia amb la descripció que tenien. El conductor d'aquest automòbil, en veure la presència policial, va fugir ràpidament, i es va tornar a incorporar a la via a gran velocitat. Els Mossos van perseguir el cotxe i van fer indicacions al xofer per tal que s'aturés, però no els va fer cas. El vehicle va agafar finalment la sortida de Maçanet de la Selva i es va dirigir al peatge. En aquest instant els Mossos van aconseguir barrar-los el pas, van identificar els tres ocupants i els van detenir per un delicte de robatori amb força.

Durant l'escorcoll que els policies van efectuar posteriorment a l'automòbil hi van trobar alguns dels objectes sostrets de l'autocaravana, com ara una cartera, una bandolera i aparells electrònics. Els arrestats, als quals consten antecedents, van passar aquell mateix dia a disposició del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners, on es va ordenar la seva posada en llibertat amb càrrecs.